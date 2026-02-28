Lottónyereményéért ölte meg párja Ibolyát, aztán lecsapott a karma

Elképesztő és egyben hátborzongató annak a magyar nőnek és férjének az ügye, aki még 1991-ben 5 millió kanadai dollárt, azaz több, mint 2 milliárd forintot nyert a lottón. A mérhetetlen gazdagságnak súlyos ára volt, ugyanis az akkor 66 éves Vona Ibolya a játékszenvedélye miatt az egész vagyont elherdálta, amitől a férje kikészült. Eltervezte, hogy megöli a nőt. A kanadai nőgyógyász fájdalomcsillapító túladagolásával ki is végezte szerelmét. 7 év börtönre ítélték az asszonygyilkost, ám mikor végre szabadult volna büntetéséből, hirtelen meghalt.
Szinte mindenki hallotta már legalább egyszer Vona Ibolya nevét. Miután megnyerte a milliárdokat a lottón, azonnal híres lett. Azonban nem élvezhette ő és férje sokáig a fényűzést, ugyanis az asszony játékfüggő volt, amivel képtelen volt leállni. Végül meg is lett a súlyos következménye. 2003. július 20-án holtan találták az asszonyt a méregdrága, kastélynak tűnő, úszómedencés házában. Az ügy akkora botrányt okozott, hogy Magyarországra is eljutott Ibolya halálhíre, ezzel felbolygatva a sajtót. Ám akkor vált igazán drámaivá az eset, amikor kiderült: az asszony férje, Joseph áll a gyilkosság mögött.
A gyilkosság okáról két lehetséges magyarázat látott napvilágot.
Az első szerint Ibolya a két fiának is adott a vagyonából, sőt egy harmadik, eltitkolt gyermekének is utalt egy hatalmas összeget, hogy azzal megkönnyítse az életét. Ám a második indok szerint Joseph azért végzett a feleségével, mert szerencsejáték-függőségét képtelen volt kordában tartani és az asszony felélte a vagyont. A férj, a gyilkosság előtti estén alkoholt ivott a nejével, majd amikor a nő elaludt, túladagolta nyugtatóval. Megállapították, hogy a szerek nem a gyomron keresztül szívódtak fel, azaz injekcióval adták be. Alaposabban megvizsgálták a testet és ekkor találták meg a bal lábán és lábfején, a szúrástól eredő bőrsérüléseket.
A férfi a bíróságon úgy védekezett, hogy aznap valóban adott be a feleségének fájdalomcsillapítót, de arra, hogy ezután miért ivott vele alkoholt, nem tudott válaszolni. A védelem szerette volna balesetnek beállítani a történteket, elfogadva, hogy a férfi többé soha nem dolgozhat orvosként, ám a bíróság úgy látta, nem csak szándékos volt a túladagolás, hanem előre megfontolt is. Öt évig tartott a tárgyalás, a dokit 2008-ban ítélték el emberölésért, 7 év börtönt kapott.
Azonban itt még nem ért véget a történet, ugyanis a férfi épp a szabadulása után életét vesztette. A férj hosszan szenvedett, mert súlyos betegségekkel küzdött, többek között Hodgkin-kórral (nyirokrendszer daganatos megbetegedése) és súlyos depressziót is megállapítottak nála.
