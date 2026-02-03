Narancs riasztás ónos eső miatt, ezek a vármegyék vannak veszélyben

Már csak Bács-Kiskun vármegye egyes északi és Pest vármegye egyes déli járásaiban van másodfokú (narancs) riasztás tartós ónos eső veszélye miatt.
A HungaroMet Zrt. kedd reggel Tolna és Baranya vármegye egyes járásaira adott ki ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást, majd - ahogyan a csapadékzóna északkelet felé haladt - előbb Bács-Kiskun, majd Csongrád-Csanád, végül Pest vármegye egyes járásaira is másodfokú riasztást adtak ki, miközben a baranyai, tolnai és csongrád-csanádi járásokra kiadott riasztásokat visszavonták.
Az érintett járásokban tartós, többórás ónos eső várható, a csapadék mennyisége meghaladja az egy millimétert.
Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint éjfélig fokozatosan északkelet felé helyeződik a vegyes csapadékot adó intenzív csapadékzóna, amely síkvidéken a Dunántúl északkeleti részén, Pest vármegyében, illetve az Északi-középhegység nyugati felében 6-11 centiméter, kisebb körzetekben 11 centiméter feletti, hegyvidéken 15 centiméter körüli vagy feletti hóréteget adhat.
Ahogy a csapadék északkelet felé helyeződik, a szilárd halmazállapot ónos esőbe, fagyott esőbe, majd esőbe válthat. Jelentősebb mennyiségű ónos esőre a középső országrészben van kilátás, kiemelten Bács-Kiskun nyugati felében, esetleg Pest, Fejér egyes területein. Az Északi-középhegységben kedd estétől szerda reggelig helyenként előfordulhat ónos eső.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.