Matraca figyelmeztette: szívproblémával küzdött a 70 éves nagypapa

Okoságy jelezte a szívproblémáját egy férfinek, akinek gyakorlatilag az életét mentette meg az okos eszköz. Az adatokkal később orvoshoz fordult, így megkapta a megfelelő kezelést.

Okoságy fedte fel, hogy egy férfi komoly szívproblémákkal küzd

Okoságy mentette meg a férfi életét

Súlyos szívproblémájára az okos ágya hívta fel a figyelmét egy férfinek. A New England Journal of Medicine legutóbbi jelentésében idézte fel, hogy az okoságy ballisztokardiográffal volt felszerelve – amely a szív verésének rendellenességének megfigyelésére szolgál. Az eszköz lassú szívverést észlelt a betegnél. A normális nyugalmi pulzusszám felnőtteknél 60 és 100 ütés/perc között mozog, s ha a szívverés ennél lassabb vagy gyorsabb, akkor az egészségügyi problémára utal.

A férfi az ágy által kiértékelt eredményeket összevetette az okosórájának adataival, és megdöbbenten vette észre hogy egyeznek a mért értékek. A rendellenes pulzus mellett légszomjat is érzett, ezért úgy döntött, hogy azonnal felhívja orvosát, aki a sürgősségi osztályra küldte. Az orvosok megállapították, hogy a férfinek alacsony pulzus száma volt, körülbelül 40 ütés/perc, ami alacsonyabb a normál, lassú pulzusnál.

Az eredmények súlyos bradycardia-ra utaltak, ami azt jelenti, hogy a szív nagyon lassan ver, emiatt nem tud elegendő vért pumpálni a testbe, ami szédülést, fáradtságot vagy gyengeséget okozhat. Azonban előfordul, hogy a bradycardia egyáltalán nem okoz tüneteket. A férfi kórtörténetében koszorúér-betegség és magas vérnyomás is szerepelt, ezért EKG-t végeztek rajta, amely feltárta, hogy teljes szívblokkoltságban és rendellenes szívritmusban szenved.

A Cleveland Clinic így magyarázza:

A szívblokk egy olyan probléma, amely a szív felső kamráiból az alsó kamráiba továbbított szívverésjelet érinti. Normális esetben az elektromos jelek (impulzusok) a szív felső kamráiból (pitvarok) az alsó kamráiba (kamrák) jutnak el. A jel az AV-csomóponton halad át, egy sejtcsoporton, amely összeköti a felső és alsó kamrák elektromos aktivitását. Szivblokk esetében, a jel csak néha jut el a kamrákba.

Hogy javítsanak az állapotán, az orvosok pacemakert ültettek be a férfinek, a tünetei pedig enyhültek. - olvasható az Unilad cikkében.