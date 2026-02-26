Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Életmentés a rendelőben: Háziorvosára várva lett rosszul egy idős nő

mentő
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 12:35
háziorvosszívinfartkus
Újraélesztésre volt szükség.
B. V.
Háziorvosi rendelőben kapott szívinfarktust egy idős nő, azonnal segítségre volt szüksége, számolt be közösségi médiájában az Országos Mentőszolgálat. Mint írják, egy 70 év körüli nőt kellett újraéleszteni, aki a napokban felkereste háziorvosát több napja tartó rosszullétre és mellkasi fájdalomra panaszkodva. Ekkor történt majdnem tragédia.

Háziorvosi rendelőbe riasztottak mentőket.
Háziorvosi rendelőbe riasztottak mentőket / Illusztráció: MATE KRISZTIAN / Bors

 

Háziorvosi rendelőbe riasztottak mentőket

Ez eset Pest vármegyében történt. A rosszullétet követően az orvos megvizsgálta betegét, majd mivel szignifikáns EKG-eltérései alapján infarktus igazolódott, rögtön mentők segítségét kérte a rendelőbe.

A beteg keringése az esetkocsi kiérkezése előtt összeomlott, így helyszínre érve bajtársaink emelt szintű életmentésbe kezdtek, ami rövid időn belül sikerre is vezetett. A beteg keringése, majd néhány perc múlva eszmélete is visszatért. A helyszíni vizsgálatot és ellátást követően a nőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők, ahol további beavatkozások vártak rá. Mielőbbi teljes felépülést kívánunk, a mentésben résztvevőknek gratulálunk!

- írta hivatalos Facebook-oldalán az OMSZ.

 

