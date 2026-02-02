Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Hidvéghi Balázs: már vidéken is érkezik a postaládákba a nemzeti petíció

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 18:26 / FRISSÍTÉS: 2026. február 02. 18:33
Budapest után most már vidéken is postázzák a nemzeti petíciót.
Budapest után most már vidéken is postázzák a nemzeti petíciót - jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videójában. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a petíció sorsdöntő kérdésről szól, "a tét óriási".

A politikus közölte: "Brüsszel a fejünk felett akar dönteni rólunk, el akarja venni a magyarok pénzét, hogy abból háborút finanszírozzon, hogy Ukrajnát finanszírozza. Ma már mindenki számára világos: Brüsszel háborút akar, és nem elég nekik az az irgalmatlan mennyiségű pénz, amit már eddig is Ukrajnára költöttek, még többet akarnak odaadni a korrupcióban úszó ukrán államnak. És ezt a pénzt a tagállamoktól hajtanák be, Magyarországtól is" - fogalmazott.

Hidvéghi Balázs hozzátette: 

Egy brüsszeli bábkormány pedig parancsszóra nyitná a kasszát Brüsszelnek és Ukrajnának és fizetne.

"A Tisza ugyanis nem tud nemet mondani Brüsszelnek, hiszen őket azért tartja Brüsszel, hogy végrehajtsanak. Ők odaadnák a magyar emberek pénzét a háborúra, és odaadnák a pénzt Ukrajna működtetésére is. Ez pedig belerántaná Magyarországot a háborúba és tönkretenné a magyar családok megélhetését is, mert ezt a pénzt nem a levegőből szednék elő, hanem adóemelésekből, megszorításokból és rezsiemelésből. Pont abból, amit már most is előkészítenek" - fogalmazott. A politikus ezért arra kér mindenkit, hogy csatlakozzon a nemzeti petícióhoz, álljon ki Magyarországért és küldje vissza a kipostázott küldeményt. 

Üzenjük meg együtt jó hangosan, mi magyarok nem fizetünk a háborúra, nem fizetünk Ukrajnára, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt

 - mondta. Úgy vélte, "minél többen mondjuk ki, hogy nem fizetünk, annál erősebb lesz a magyarok hangja".

 

