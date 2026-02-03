Napkitörés: Robbanások rázták meg a Napot, bezavarhatják a földi eszközöket – Videó

A Nap négy erős napkitörést bocsátott ki, ami egy igazán mozgalmas űridőjárási hét előjele lehet. Mindez február 1-jén, 12:33 UTC-kor kezdődött, amikor a Nap egy X1.0 erősségű kitörést produkált. Körülbelül 11 órával később, 23:37 UTC-kor egy hatalmas esemény történt egy X8.1-es kitöréssel. Ezt további kettő követte február 2-án: egy X2.8-as kitörés 00:36 UTC-kor, majd egy X1.6-os 08:14 UTC-kor.

4 napkitörés volt megfigyelhető /

Fotó: Pixabay / Pexels (illusztráció)

Az X-osztályú kitörések a Nap által létrehozható legerősebbek. Az X8.1-es esemény ráadásul 2024 októbere óta a legerősebb volt, és a 19. legerősebb, amit valaha feljegyeztek.

A kitörések az RGN 4366 jelű napfoltcsoportból származtak, amely a NOAA Űridőjárás-előrejelző Központja szerint éppen csak megkezdte a Föld felé néző útját.

Ezt mondták a szakértők a napkitörésről

„Ha ez a napfoltcsoport tovább fejlődik, összetett marad, és további erőteljes napkitöréseket produkál, megnőhet az esélye az energiadús részecskeeseményeknek, sőt akár koronakidobódásoknak (CME-knek) is, amelyeket érdemes lesz figyelemmel kísérni” – közölte az Űridőjárás-előrejelző Központ.

A CME-k hatalmas plazmalöketek, amelyek a Napból lövellnek ki, és gyakran a napviharok leglátványosabb – illetve legkárosabb – hatásaival járnak. Ezek okozhatják a lenyűgöző sarki fényeket, ugyanakkor megzavarhatják a műholdakat, az elektromos hálózatokat és a kommunikációs rendszereket is.

Ha úgy tűnik, hogy mostanában szokatlanul sok szó esik erős naptevékenységről, annak megvan az oka. A Nap nemrég túljutott 11 éves ciklusának legaktívabb szakaszán, amely 2024-ben néhány egészen elképesztő fényjelenséget hozott számunkra.

(VIA)

