Napkitörés: Robbanások rázták meg a Napot, bezavarhatják a földi eszközöket – Videó

A Nap négy erős napkitörést bocsátott ki, ami egy igazán mozgalmas űridőjárási hét előjele lehet. Mindez február 1-jén, 12:33 UTC-kor kezdődött, amikor a Nap egy X1.0 erősségű kitörést produkált. Körülbelül 11 órával később, 23:37 UTC-kor egy hatalmas esemény történt egy X8.1-es kitöréssel. Ezt további kettő követte február 2-án: egy X2.8-as kitörés 00:36 UTC-kor, majd egy X1.6-os 08:14 UTC-kor.
Az X-osztályú kitörések a Nap által létrehozható legerősebbek. Az X8.1-es esemény ráadásul 2024 októbere óta a legerősebb volt, és a 19. legerősebb, amit valaha feljegyeztek.
A kitörések az RGN 4366 jelű napfoltcsoportból származtak, amely a NOAA Űridőjárás-előrejelző Központja szerint éppen csak megkezdte a Föld felé néző útját.
„Ha ez a napfoltcsoport tovább fejlődik, összetett marad, és további erőteljes napkitöréseket produkál, megnőhet az esélye az energiadús részecskeeseményeknek, sőt akár koronakidobódásoknak (CME-knek) is, amelyeket érdemes lesz figyelemmel kísérni” – közölte az Űridőjárás-előrejelző Központ.
A CME-k hatalmas plazmalöketek, amelyek a Napból lövellnek ki, és gyakran a napviharok leglátványosabb – illetve legkárosabb – hatásaival járnak. Ezek okozhatják a lenyűgöző sarki fényeket, ugyanakkor megzavarhatják a műholdakat, az elektromos hálózatokat és a kommunikációs rendszereket is.
Ha úgy tűnik, hogy mostanában szokatlanul sok szó esik erős naptevékenységről, annak megvan az oka. A Nap nemrég túljutott 11 éves ciklusának legaktívabb szakaszán, amely 2024-ben néhány egészen elképesztő fényjelenséget hozott számunkra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.