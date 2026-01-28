Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Az új KRESZ tisztázza a parkolás körüli félreértéseket

KRESZ
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 19:05
közlekedésszabályváltozás
A közlekedési szabályok változásának követnie kell a modern idők kihívásait. Éppen ezért az új KRESZ amellett, hogy egyértelművé tesz olyan közlekedési szabályokat, amelyeket korábban többféleképp is értelmezhettek a közlekedők, új szabályokat is megfogalmaz – a mindennapok kihívásaihoz igazodva.
GUY
A szerző cikkei

Ismerős lehet – akár a saját szánkat elhagyva is – az a mondat, hogy „csak két percre álltam meg, mégis jött a büntetés!” A jelenlegi, 50 éve érvényben lévő KRESZ sokszor annyira ködös volt, hogy még a régi motorosoknak is beletört a bicskája. De az új KRESZ tervezete végre tiszta vizet önt a pohárba. Nézzük a két legfontosabb újítást, ami minden autós életét megváltoztatja!

új KRESZ parkolás utascsere
Az új KRESZ egyértelműen fogalmaz: ha otthagyod azautót, az parkolásnak számít. Fotó: Brett Sayles / Pexels (illusztráció)

Régi fogalmak tisztázása és új fogalmak is az új KRESZ-ben

Az új KRESZ egyik legnagyobb előnye, hogy a szövegezése során a szabályalkotók tisztáznak olyan fogalmakat, amelyek az elmúlt 50 évben nem voltak egyértelműek. Ilyen például a parkolás. Az új KRESZ emellett reagál a mindennapi közlekedés során felmerülő igényekre is.

Parkolás: Nincs többé mellébeszélés!

Az eddigi „várakozás” kifejezés ment a süllyesztőbe. Az új KRESZ-tervezet szakít a bürokratikus nyelvezettel és végre bevezeti a hétköznapi életben is használt parkolás fogalmát. De nem csak a név változik! A cél, hogy egyértelmű legyen: ha ott hagyod az autót, az parkolás. Szintén a parkoláshoz kapcsolódó újítás és még parázs viták kialakulásához is vezethet, hogy az új szabályozás bizonyos esetekben a járdán parkolást is engedékenyebben kezelné, mint eddig.

Utascsere: A megváltás a reggeli rohanásban

Ismerős a szituáció, amikor az iskola előtt próbálod kitenni a gyereket, de közben rettegsz a közterület-felügyelőtől? Erre találták ki az utascsere fogalmát. 

Ez egy teljesen új kategória, ami lehetővé teszi, hogy rövid időre, egészen pontosan maximum egy percre megállj olyan helyeken is, ahol eddig tilos lett volna.

Ilyen lehet például

  • egy buszöböl vagy akár
  • egy járda is, ha ez a forgalmat nem akadályozza.

Külön érdekesség az úgynevezett „Ovi- és Suliövezet” létrehozása, ahol a reggeli idősávban kifejezetten a biztonságos kiszállást segítik majd a szabályok.

Miért jók ezek a változások az új KRESZ-ben?

  • Kevesebb büntetés: Ha világosak a szabályok, nehezebb hibázni.
  • Gyorsabb közlekedés: Az utascsere legalizálásával nem kell kilométereket körözni egy gyors kiszállás miatt.
  • Érthetőség: Végre olyan szavakat látunk a táblákon és a jogszabályban, amiket mi is használunk.

 

