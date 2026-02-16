Most érkezett: brutális medvetámadás történt Erdélyben

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
brutális medvetámadás történt Erdélyben

medvetámadás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 19:10
erdélygazdaáldozat
A rendőrség testi sértés miatt indított bűnvádi eljárást az ügyben.

Állatait védelmező juhosgazdára támadt egy medve a Maros megyei Nyomát (Maiad) település határában, a 45 éves férfit több sérüléssel szállították kórházba - jelentette hétfőn a román rendőrség tájékoztatása alapján az Agerpres hírügynökség.

_DSC4204
Brutális medvetámadás történt Erdélyben Fotó: Török János /  Délmagyarország

Medvetámadás történt Erdélyben, az áldozatot kórházba szállították

A rendőrségi jelentés szerint a férfit hétfőn délelőtt támadta meg a medve, miközben az állatait felügyelte. Az áldozatot kórházba szállították, a mentők tájékoztatása szerint eltört a válla, a fején és az arcán pedig karmolási nyomok vannak.

A rendőrség közölte, hogy az incidensről tájékoztatták Nyárádgálfalva község vezetését, mivel Nyomát közigazgatásilag oda tartozik, továbbá értesítették a csendőrséget és a területileg illetékes vadásztársaságot is annak érdekében, hogy tegyék meg a nagyvad kilövéséhez szükséges intézkedéseket.



Török Gáspár, Nyárádgálfalva alpolgármestere a Székelyhon című székelyföldi hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy a medve a település határától egy kilométerre levő juhkarámnál támadt rá áldozatára. A férfi terepjáróval érkezett a karámhoz, miután a juhokat őrző bojtár arról értesítette, hogy a karám közelében két medveboccsal együtt ólálkodó anyamedve megtámadott egy juhot. A medve később őt is megtámadta, és csak a kutyák acsarkodása nyomán engedte el.

Az alpolgármester hozzátette, hogy tavaly csaknem 40 esetben érte medvetámadás a Maros megyei községben tartott háziállatokat - írja az MTI.

 

