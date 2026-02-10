Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Technikai hiba: Leálltak az MBH Bank online csatornái

MBH bank
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 08:48
Rendszerhibatechnikai hiba
Az MBH Netbank kivételével az összes online szolgáltatás átmenetileg szünetel.

Ha az MBH Banknál szeretnél online ügyet intézni, akkor várnod kell. Most jött a hír, hogy leálltak a bank online felületei.

Nem működnek az MBH Bank online platformjai
Nem működnek az MBH Bank online platformjai
Fotó: RSplaneta /  Shutterstock 

Technikai problémák miatt szünetelnek az MBH Bank elektronikus szolgáltatásai

Ha te is hibát tapasztalták, akkor nemcsak nálad van a probléma. A pénzintézet is megerősítette a hibát.

Technikai hiba miatt átmenetileg nem elérhetőek az MBH Bank elektronikus csatornái, kivéve az MBH Netbank (korábban BB) felületet

– tudatta a pénzintézet kedden az MTI-vel.
Hozzátették: 

A fióki ügyintézés is szünetel, de az ügyfeleik a bankkártyájukat zavartalanul tudják használni aktuális egyenlegük erejéig. Közölték, munkatársaik nagy erővel dolgoznak a hiba elhárításán.

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu