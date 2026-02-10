Technikai hiba: Leálltak az MBH Bank online csatornái

Ha az MBH Banknál szeretnél online ügyet intézni, akkor várnod kell. Most jött a hír, hogy leálltak a bank online felületei.
Ha te is hibát tapasztalták, akkor nemcsak nálad van a probléma. A pénzintézet is megerősítette a hibát.
Technikai hiba miatt átmenetileg nem elérhetőek az MBH Bank elektronikus csatornái, kivéve az MBH Netbank (korábban BB) felületet
– tudatta a pénzintézet kedden az MTI-vel.
Hozzátették:
A fióki ügyintézés is szünetel, de az ügyfeleik a bankkártyájukat zavartalanul tudják használni aktuális egyenlegük erejéig. Közölték, munkatársaik nagy erővel dolgoznak a hiba elhárításán.
