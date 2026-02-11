Fontos bejelentés érkezett: megalakult a Magyar Innovációs Koalíció

Csúcstalálkozót tartott a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mialatt a piac már a februári kamatvágást árazza. A kiemelt jelentőségű konferencia így nemcsak a versenyképességről, hanem a gazdaságpolitikai fordulat esélyéről is szól. Az innováció és a gazdasági együttműködés erősítéséről rendezett konferenciát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Innováció, ami összeköt címmel. A konferencián beszédet mondott Varga Mihály jegybankelnök, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Nagy Elek, az MKIK elnöke. A résztvevők fontos bejelentést tettek: megalakult a Magyar Innovációs Koalíció.

Csúcstalálkozót tartott a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, ahol fontos bejelentést tettek: megalakult a Magyar Innovációs Koalíció/ Fotó: Purger Tamás / MTI

Varga Mihály a konferencia megnyitójában hangsúlyozta: az innováció a Magyar Nemzeti Bank szemszögéből nem pusztán gazdaságfejlesztési kérdés, hanem az infláció csökkentésének egyik eszköze is. Megfogalmazása szerint az innováció és a hatékonyságnövelés képes mérsékelni az inflációs kockázatokat, ezért a jegybank számára kiemelten fontos terület.

A jegybankelnök szerint az innováció fogalmát legegyszerűbben egy egyenlettel lehet megragadni. Ennek egyik eleme az invenció, vagyis az új, újszerű ötlet létrehozása, a másik pedig a piac, azaz a piacképes hasznosítás. Az innováció e kettő szorzataként jön létre: amikor az ötletből termék, árbevétel és piaci érték lesz.

Hozzátette: már az is előrelépés, hogy a konferencia létrejött, hiszen ez azt jelzi, hogy az ötlet útjára lépett. Valódi termékről azonban csak akkor lehet beszélni, ha a hatások a gazdaságban is érzékelhetővé válnak.

Az innováció magyar hagyomány, de nem mindig itthon hasznosul

Varga Mihály szerint az innováció témája Magyarországon elvileg nem lehetne meglepő, hiszen a magyar találékonyság világszerte ismert. Emlékeztetett arra, hogy számos, ma is alapvető jelentőségű találmány köthető magyarokhoz, a Bolyai-féle geometriától az mRNS-vakcináig. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy sok magyar ötletből végül külföldön lett termék vagy szolgáltatás, ami indokolttá teszi a konferencia célkitűzéseit.