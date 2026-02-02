Hoppá! Van nyertes a lottón, egy baráti társaság örülhet

A pontosan 123 555 827 eurós összeget a flamand Zingem faluban élő lottónyertesek most egyenlő arányban felosztják egymás között, így fejenként mindenkinek mintegy 5,9 millió euró (2,2 milliárd forint) jut.

A lottó, amin nyertek

A nyertes számokat pénteken húzták ki. Az EuroMillions lottót kilenc európai országban - Belgiumban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Írországban, Luxemburgban, Ausztriában, Portugáliában, Spanyolországban és Svájcban - játsszák.

Az EuroMillions-sorsolásokat minden kedden és pénteken este tartják. A játékosoknak öt főszámot kell megjelölniük 1-től 50-ig, és két "Lucky Star" számot 1-től 12-ig.