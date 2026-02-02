Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Hoppá! Van nyertes a lottón, egy baráti társaság örülhet

belgium
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 21:50
euromillionslottónyertes
Egy baráti társaság 21 tagja Belgiumban több mint 123 millió eurót (47 milliárd forintot) nyert. Az EuroMillions lottón volt hatalmas szerencséjük!
A pontosan 123 555 827 eurós összeget a flamand Zingem faluban élő lottónyertesek most egyenlő arányban felosztják egymás között, így fejenként mindenkinek mintegy 5,9 millió euró (2,2 milliárd forint) jut.

Fejenként 5,9 millió euró (2,2 milliárd forint) jut a lottónyerteseknek
Fotó: Pexels / Pexels

A lottó, amin nyertek

A nyertes számokat pénteken húzták ki. Az EuroMillions lottót kilenc európai országban - Belgiumban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Írországban, Luxemburgban, Ausztriában, Portugáliában, Spanyolországban és Svájcban - játsszák.

Az EuroMillions-sorsolásokat minden kedden és pénteken este tartják. A játékosoknak öt főszámot kell megjelölniük 1-től 50-ig, és két "Lucky Star" számot 1-től 12-ig.

 

