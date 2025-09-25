Veszélyes kullancs terjed Magyarországon, borzasztó betegséget okoz

Egy rendkívül veszélyes új kullancsfaj, a Hyalomma marginatum bukkant fel Magyarországon és borzalmas betegségeket okoz, mint például a krími-kongói vérzéses láz. Ennek a veszélyes kullancsnak a terjedése sok embert foglalkoztat.
Ez a fajta kullancs aktívan vadászik áldozatokra, viselkedése és mérete eltér az összes eddig ismert egyedtől. A klímaváltozás és a madárvonulási útvonalak változása okozhatja elterjedését és megjelenését.
Mérete és vadásztechnikája teljesen felkavarja a hazai ökoszisztémát. Emellett képes veszélyes vírusok terjesztésére.
A Hyalomma marginatum megjelenése komoly egészségügyi kockázatot jelent az országban. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint a kullancs vizuálisan is képes felismerni áldozatát. Az általa terjesztett betegség halálozási aránya kiemelkedően magas, akár 80 százalék is lehet.
Eddig a nyugati országrészekben, Vas vármegyében azonosították csak. Legfrissebb jelentések szerint Pest vármegyében, Budakeszin is felütötte a fejét.
Egy Vas vármegyei kutyatulajdonos jelentette az ELKH Ökológiai Kutatóközpont Kullancsfigyelő programjának, hogy szokatlan, nagy méretű kullancsot talált kedvencén. Mivel a kutya nem járt külföldön, valószínű, hogy a kullancs a környék madárvonulása révén érkezett - számol be róla a sonline.
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Somogy Vármegyei Szövetségének tagja, Tóth István mezőgazdasági szakmérnök elmondta a portálnak, hogy veszélyes kullancsfajról van szó.
A faj elleni küzdelmet segítik az információk hollétéről és terjedésével kapcsolatban.
