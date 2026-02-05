Látogatási tilalmat rendeltek el a dunaújvárosi kórházban

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi média oldalán adott ki egy közleményt, miszerint február 6-tól nem fogadnak látogatókat az intézményben. Az intézkedést a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján rendelték el.
A kórház kihangsúlyozta, hogy a döntés célja a páciensek, valamint az egészségügyi dolgozók védelme, illetve a járványügyi helyzet kezelése.
Tájékoztatjuk kedves Betegeinket és Hozzátartozóikat, hogy 2026. február 6-tól visszavonásig kórházunkban látogatási tilalom lép életbe a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály határozata alapján. Kérjük megértésüket és együttműködésüket a páciensek és a dolgozók biztonsága érdekében!
- olvasható a közleményben.
Az intézmény mindemellett megköszönte a lakosság türelmét a helyzetre való tekintettel - írta a FEOL.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.