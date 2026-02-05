Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Látogatási tilalmat rendeltek el a dunaújvárosi kórházban

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 21:10
Február 6-tól látogatási tilalom lép életbe a Szent Pantaleon Kórházban.

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház közösségi média oldalán adott ki egy közleményt, miszerint február 6-tól nem fogadnak látogatókat az intézményben. Az intézkedést a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján rendelték el.

Látogatási tilalom lép életbe egy kórházba.
Látogatási tilalom lép életbe egy kórházba. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

A páciensek és dolgozók érdekében döntött a tilalom mellett a kórház

A kórház kihangsúlyozta, hogy a döntés célja a páciensek, valamint az egészségügyi dolgozók védelme, illetve a járványügyi helyzet kezelése.

Tájékoztatjuk kedves Betegeinket és Hozzátartozóikat, hogy 2026. február 6-tól visszavonásig kórházunkban látogatási tilalom lép életbe a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály határozata alapján. Kérjük megértésüket és együttműködésüket a páciensek és a dolgozók biztonsága érdekében!

- olvasható a közleményben.

Az intézmény mindemellett megköszönte a lakosság türelmét a helyzetre való tekintettel - írta a FEOL.

 

 

