Hirtelen lett rosszul, kórházba került Dobos Evelin

Dobos Evelin és férje, Kovács Dániel Richárd Thaiföldön nyaraltak, az újévet is ott köszöntötték. Mint kiderült, a színésznő kórházba került, és más viszontagságokkal is meg kellett küzdeniük, de összességében elégedettek az utazással.

Dobos Evelin kórházba került, de a nehézségek ellenére élvezte a nyaralást

Fotó: Máté Krisztián

Dobos Evelin gyomorrontás miatt került kórházba

Mint azt a színésznő elmondta, az ünnepeket és az új évet Thaiföldön töltötték, a legjobban Chiang Mai tetszett neki, ott is karácsonyoztak. Phuketre érve azonban sokkoló helyzet fogadta őket: a szállásuk koszos, penészes volt, ezért egy percig sem maradtak. Szerencsére hamar találtak egy másik szállodát, így ez a helyzet megoldódott, ám jött egy sokkal komolyabb nehézség.

Mivel mindketten szeretnek enni, a kint töltött hetek alatt sok mindent megkóstoltak, egészen addig, amíg Dobos Evelin gyomorrontást nem kapott.

Iszonyú lázam volt, semmi nem maradt meg bennem, és rettentően gyenge voltam.

- mondta el a színésznő, aki kórházba került, ahol vért vettek tőle. Mint kiderült, baktérium okozta a tüneteit, ezért hat órán át infúzióra volt kötve. Megjegyezte, Danival ugyanazt ették és itták, neki mégsem lett semmi baja. Szerencsére hamar helyrejött, így tovább élvezhette a nyaralást - írja a Best.

