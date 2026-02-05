Hirtelen lett rosszul, kórházba került Dobos Evelin

Dobos Evelin és férje, Kovács Dániel Richárd Thaiföldön nyaraltak, az újévet is ott köszöntötték. Mint kiderült, a színésznő kórházba került, és más viszontagságokkal is meg kellett küzdeniük, de összességében elégedettek az utazással.
Mint azt a színésznő elmondta, az ünnepeket és az új évet Thaiföldön töltötték, a legjobban Chiang Mai tetszett neki, ott is karácsonyoztak. Phuketre érve azonban sokkoló helyzet fogadta őket: a szállásuk koszos, penészes volt, ezért egy percig sem maradtak. Szerencsére hamar találtak egy másik szállodát, így ez a helyzet megoldódott, ám jött egy sokkal komolyabb nehézség.
Mivel mindketten szeretnek enni, a kint töltött hetek alatt sok mindent megkóstoltak, egészen addig, amíg Dobos Evelin gyomorrontást nem kapott.
Iszonyú lázam volt, semmi nem maradt meg bennem, és rettentően gyenge voltam.
- mondta el a színésznő, aki kórházba került, ahol vért vettek tőle. Mint kiderült, baktérium okozta a tüneteit, ezért hat órán át infúzióra volt kötve. Megjegyezte, Danival ugyanazt ették és itták, neki mégsem lett semmi baja. Szerencsére hamar helyrejött, így tovább élvezhette a nyaralást - írja a Best.
