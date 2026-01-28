Tényleg egy új világjárvány küszöbén állunk? Ezt lehet tudni a Nipah-vírusról

Indiában újra felbukkant egy ritka, de rendkívül veszélyes vírus, amely világszerte aggodalmat kelt.

A Nipah-vírus magas halálozási aránya és gyors terjedési lehetősége miatt több ország már most szigorított.

Mutatjuk, mit lehet tudni a fertőzésről, a tünetekről és a védekezési lehetőségekről.

A Nipah-vírus állatról emberre is átterjedhet, és rendkívül magas a halálozási aránya, amely 40 és 75 százalék között mozog. A helyzetet tovább nehezíti, hogy jelenleg sem vakcina, sem célzott gyógyszeres kezelés nem áll rendelkezésre. Egyelőre Indián kívül nem regisztráltak megbetegedést, több ország azonban már most szigorításokat vezetett be. Tajvan egészségügyi hatóságai azt javasolták, hogy a Nipah-vírust az úgynevezett 5-ös kategóriába sorolják. Ebbe a csoportba a ritka vagy újonnan megjelenő fertőzések tartoznak, amelyek komoly közegészségügyi kockázatot jelentenek, ezért azonnali jelentési kötelezettséggel és speciális ellenőrzéssel járnak.

A Nipah-vírusfertőzés kezdeti tünetei a láz és a fejfájás

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Mi az a Nipah-vírus és milyen tünetei lehetnek?

A vírus fertőzött állatokkal, például denevérekkel, sertésekkel és lovakkal való közvetlen érintkezés útján terjed. Szennyezett élelmiszereken keresztül emberről emberre is terjedhet. Az elmúlt két évtizedben a bangladesi Nipah-járványok mindegyike denevérek által szennyezett gyümölcs fogyasztása miatt alakult ki. A tünetek a fertőzés után 5-14 nappal jelentkeznek. A vírussal fertőzött emberek a tünetei széles skáláján mozognak.

A kezdeti tünetek közé tartozhat:

a láz

a fejfájás

az izomfájdalom

a hányás

a torokfájás

Egyeseknél ezeket álmosság, tudatzavar követ, amely gyorsan kómába fordulhat. Az érintettek körülbelül fele légúti betegségben is szenved, a kezdeti állapotot tüdőgyulladás is követheti. Súlyos esetekben előfordulhat agyvelőgyulladás, amely halálos kimenetelű is lehet. A fertőzötteknél tehát a tünetmentes lefolyástól az akut légúti megbetegedésen át a halálos kimenetelű agyvelőgyulladásig terjedő kórképek egyaránt előfordulhatnak. A halálozási arány 40 és 75 százalék között mozog, vírustörzstől függően. Ezen kívül súlyos, hosszú távú neurológiai szövődmények léphetnek fel, például tartós görcsök és akár tartós személyiségváltozások is.