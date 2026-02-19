Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Hatalmas a torlódás: teherautós és kocsi karambolozott a 13-ason

katasztrófavédelem
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 19:11
forgalmi akadálytorlódás
Forgalmi akadály alakult ki a baleset miatt.
Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze a 13-as főút 10-es kilométerszelvényénél, Csém és Kisigmánd között. A járművekben csak a vezetők utaztak. A nagyigmándi önkormányzati tűzoltók áramtalanítják, majd levontatják az úttestről a forgalmi akadályt okozó kisteherautót - írja a Katasztrófavédelem. 

