Hatalmas a torlódás: teherautós és kocsi karambolozott a 13-ason

Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze a 13-as főút 10-es kilométerszelvényénél, Csém és Kisigmánd között. A járművekben csak a vezetők utaztak. A nagyigmándi önkormányzati tűzoltók áramtalanítják, majd levontatják az úttestről a forgalmi akadályt okozó kisteherautót - írja a Katasztrófavédelem.