Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Donát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyász: elhunyt Jesse Jackson

Jesse Jackson
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 12:55
Egyesült Államokmeghalt
Családja osztotta meg a tragikus hírt.

Nyolcvannégy éves korában meghalt Jesse Jackson afroamerikai polgárjogi aktivista, baptista tiszteletes - közölte a családja kedden.

Családja jelentette be Jesse Jackson halálát.
Családja jelentette be Jesse Jackson halálát. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

84 évesen hunyt el Jesse Jackson

Apánk nemcsak a családunkat, hanem az elnyomottakat is szolgálta, mindazokat, akik nem tudják hallatni a hangjukat, akikre szerte a világon nem figyel senki

- állt a család közleményében.

Jesse Jackson az 1960-as években a színes bőrű amerikaiak jogaiért harcoló polgárjogi mozgalom támogatója és aktív résztvevője volt. 1965-ben együtt vonult fel Martin Luther King tiszteletessel, majd számos további polgárjogi tüntetést szervezett az Egyesült Államokban. Ő alapította az Operation PUSH nevű chicagói polgárjogi szervezetet.

Kétszer is indult a Demokrata Párt elnökjelöltségéért. Öt államban nyert előválasztást 1984-ben, és ezzel a harmadik helyen végzett a jelöltségért küzdők versenyében. Majd 1988-ban újra próbálkozott, akkor még több helyen győzött, és rövid ideig vezetett is a kampányban a fekete szavazók és sok fehér liberális választó voksának köszönhetően, de végül a második helyre szorult, és az elnökjelöltség megszerzéséig nem jutott el.

Bill Clinton elnök különleges megbízottja volt Afrikában az 1990-es években, és fontos szerepet játszott a volt Jugoszláviában, Szíriában, Irakban és Kubában foglyul ejtett amerikai állampolgárok kiszabadulásában.

2017-ben Parkinson-kórral diagnosztizálták - közölte az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu