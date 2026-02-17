Gyász: elhunyt Jesse Jackson

Nyolcvannégy éves korában meghalt Jesse Jackson afroamerikai polgárjogi aktivista, baptista tiszteletes - közölte a családja kedden.

84 évesen hunyt el Jesse Jackson

Apánk nemcsak a családunkat, hanem az elnyomottakat is szolgálta, mindazokat, akik nem tudják hallatni a hangjukat, akikre szerte a világon nem figyel senki

- állt a család közleményében.

Jesse Jackson az 1960-as években a színes bőrű amerikaiak jogaiért harcoló polgárjogi mozgalom támogatója és aktív résztvevője volt. 1965-ben együtt vonult fel Martin Luther King tiszteletessel, majd számos további polgárjogi tüntetést szervezett az Egyesült Államokban. Ő alapította az Operation PUSH nevű chicagói polgárjogi szervezetet.

Kétszer is indult a Demokrata Párt elnökjelöltségéért. Öt államban nyert előválasztást 1984-ben, és ezzel a harmadik helyen végzett a jelöltségért küzdők versenyében. Majd 1988-ban újra próbálkozott, akkor még több helyen győzött, és rövid ideig vezetett is a kampányban a fekete szavazók és sok fehér liberális választó voksának köszönhetően, de végül a második helyre szorult, és az elnökjelöltség megszerzéséig nem jutott el.

Bill Clinton elnök különleges megbízottja volt Afrikában az 1990-es években, és fontos szerepet játszott a volt Jugoszláviában, Szíriában, Irakban és Kubában foglyul ejtett amerikai állampolgárok kiszabadulásában.

2017-ben Parkinson-kórral diagnosztizálták - közölte az MTI.