Tombol az influenzajárvány: Csaknem 300 ezren betegedtek meg egy hét alatt – itt vannak a friss adatok

A légúti figyelőszolgálat legfrissebb adatai szerint a járványhelyzet fokozódik. A 2026. február 2. és 8. közötti időszakban elképesztő mennyiségű, összesen 283 700 ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel. Ebből 76 800 betegnél diagnosztizáltak influenzaszerű megbetegedést.

Berobban a járvány Magyarországon? - rohamosan nő a megbetegedések száma / Fotó: monshtein / Shutterstock

Milyen most a járványhelyzet?

Sokan találgatják, hogy a mostani megbetegedési hullámot mi okozza. A vizsgálatok eredményeinek alapján a válasz egyértelmű: legfőképpen az influenza. Az orvosok által beküldött minták az alábbi arányokat mutatták ki:

Első az influenza: a pozitív minták döntő többségét, 38,1 százalékát az influenzavírusok adták . Ezen belül is az Influenza A(H3) a leggyakoribb , de jelen van a H1N1 és elvétve az Influenza B is.

a pozitív minták döntő többségét, . Ezen belül is az , de jelen van a H1N1 és elvétve az Influenza B is. COVID-19: A SARS-CoV-2 vírus jelenléte jóval alacsonyabb, aránya 5,3 százalék .

A SARS-CoV-2 vírus jelenléte jóval alacsonyabb, aránya . RSV: A légúti óriássejtes vírus (RSV) szintén 5,3 százalékos arányban van jelen. Ez elsősorban a kisgyermekekre veszélyes.

A légúti óriássejtes vírus (RSV) szintén arányban van jelen. Ez elsősorban a kisgyermekekre veszélyes. Kisebb arányban (0,4 százalék) kimutatható a humán metapneumovírus is.

Kik a legveszélyeztetettebbek? A járvány most leginkább a gyermekeket és a fiatalokat sújtja. Akut légúti fertőzéseknél a betegek fele (49,5 százalék) a 0–14 éves korosztályból került ki .

. Influenza: itt is a gyermekek a legérintettebbek (43,8 százalék), de a fiatal felnőttek (15–34 évesek) aránya is magas. A legmagasabb betegszámot a 3–5 éves óvodások körében mérték, őket követik a 6–14 éves iskolások. Nem véletlen, hogy az országban 24 jelentés érkezett be járványos megbetegedésekről, amelyek többsége óvodákat és általános iskolákat érintett.

Hol a legrosszabb a helyzet?

Az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulók száma területenként eltérő képet mutat. Míg hat vármegyében nőtt a betegek száma, addig nyolc helyen némi csökkenés volt megfigyelhető. A legfertőzöttebb vármegyék (100 000 lakosra jutó betegek száma):

Fejér (1 303)

(1 303) Komárom-Esztergom (1 257)

(1 257) Szabolcs-Szatmár-Bereg (1 164)

(1 164) A legkevésbé érintett területek:

Zala (378)

Bács-Kiskun (410)

Baranya (500)

Sajnos a járvány nem mindenkinél zajlik le enyhe tünetekkel. A 6. héten 242 főt kellett kórházba szállítani súlyos, akut légúti fertőzés miatt. Közülük 22 beteg állapota volt olyan súlyos, hogy intenzív vagy szubintenzív ellátásra szorultak. A kórházba kerültek több mint harmada a 60 év feletti korosztályból, közel harmada pedig a 2 év alatti gyermekek közül került ki.