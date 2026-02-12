Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tombol az influenzajárvány: Csaknem 300 ezren betegedtek meg egy hét alatt – itt vannak a friss adatok

járvány
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 17:50
NNGYKinfluenzafertőzés
Kegyetlen légúti tünetek, elhúzódó köhögés és magas láz – rengetegen panaszkodnak ezekre a tünetekre országszerte. De vajon mi áll a járvány háttérében? Influenza vagy a COVID egy új variánsa? A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése tiszta vizet önt a pohárba: jelenleg az influenza dominál, de a koronavírus sem tűnt el teljesen.

A légúti figyelőszolgálat legfrissebb adatai szerint a járványhelyzet fokozódik. A 2026. február 2. és 8. közötti időszakban elképesztő mennyiségű, összesen 283 700 ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel. Ebből 76 800 betegnél diagnosztizáltak influenzaszerű megbetegedést. 

járványokkal küzdünk
Berobban a járvány Magyarországon? - rohamosan nő a megbetegedések száma / Fotó: monshtein /  Shutterstock 

Milyen most a járványhelyzet? 

Sokan találgatják, hogy a mostani megbetegedési hullámot mi okozza. A vizsgálatok eredményeinek alapján a válasz egyértelmű: legfőképpen az influenza. Az orvosok által beküldött minták az alábbi arányokat mutatták ki: 

  • Első az influenza: a pozitív minták döntő többségét, 38,1 százalékát az influenzavírusok adták. Ezen belül is az Influenza A(H3) a leggyakoribb, de jelen van a H1N1 és elvétve az Influenza B is. 
  • COVID-19: A SARS-CoV-2 vírus jelenléte jóval alacsonyabb, aránya 5,3 százalék
  • RSV: A légúti óriássejtes vírus (RSV) szintén 5,3 százalékos arányban van jelen. Ez elsősorban a kisgyermekekre veszélyes. 
  • Kisebb arányban (0,4 százalék) kimutatható a humán metapneumovírus is. 

Kik a legveszélyeztetettebbek? 

A járvány most leginkább a gyermekeket és a fiatalokat sújtja. 

  • Akut légúti fertőzéseknél a betegek fele (49,5 százalék) a 0–14 éves korosztályból került ki
  • Influenza: itt is a gyermekek a legérintettebbek (43,8 százalék), de a fiatal felnőttek (15–34 évesek) aránya is magas. 

A legmagasabb betegszámot a 3–5 éves óvodások körében mérték, őket követik a 6–14 éves iskolások. Nem véletlen, hogy az országban 24 jelentés érkezett be járványos megbetegedésekről, amelyek többsége óvodákat és általános iskolákat érintett.

Hol a legrosszabb a helyzet? 

Az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulók száma területenként eltérő képet mutat. Míg hat vármegyében nőtt a betegek száma, addig nyolc helyen némi csökkenés volt megfigyelhető. A legfertőzöttebb vármegyék (100 000 lakosra jutó betegek száma): 

  • Fejér (1 303) 
  • Komárom-Esztergom (1 257) 
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg (1 164) 
  • A legkevésbé érintett területek: 
  • Zala (378) 
  • Bács-Kiskun (410) 
  • Baranya (500) 

Sajnos a járvány nem mindenkinél zajlik le enyhe tünetekkel. A 6. héten 242 főt kellett kórházba szállítani súlyos, akut légúti fertőzés miatt. Közülük 22 beteg állapota volt olyan súlyos, hogy intenzív vagy szubintenzív ellátásra szorultak. A kórházba kerültek több mint harmada a 60 év feletti korosztályból, közel harmada pedig a 2 év alatti gyermekek közül került ki. 

A kórházi esetek hátterében túlnyomórészt az influenza állt (89 fő), míg 31 esetben az RSV, 5 esetben pedig a COVID-19 okozott súlyos szövődményeket. 

Mikor forduljunk orvoshoz? 

Bár a legtöbb légúti vírusfertőzés otthoni pihenéssel és tüneti kezeléssel gyógyul, vannak esetek, amikor elengedhetetlen az orvosi segítség. 

Ajánlott háziorvoshoz fordulni, ha: 

  • A láz 3 napnál tovább tart, vagy lázcsillapítóra sem reagál 
  • A tünetek hirtelen súlyosbodnak (pl. nehézlégzés, fulladásérzés jelentkezik) 
  • Erős mellkasi fájdalom vagy nyomás lép fel 
  • Tudatzavar, zavartság vagy extrém aluszékonyság jelentkezik 
  • Krónikus betegségben szenvedőknél (szívbetegség, asztma, cukorbetegség) romlik az alapbetegség állapota 
  • Csecsemők és kisgyermekek esetén, ha a gyermek nem fogyaszt folyadékot, vagy légzése szaporává, zihálóvá válik 

Jelenleg egyértelműen az influenza szezonja van, amely most erőteljesebben van jelen, mint a COVID-19. A védekezés leghatékonyabb módja továbbra is a higiénés szabályok betartása. A betegszámok megnövekedése miatt pedig zsúfolt terekben a maszkviselés is ajánlott lehet, különösen a veszélyeztetett korcsoportok számára. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu