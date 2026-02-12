Tombol az influenzajárvány: Csaknem 300 ezren betegedtek meg egy hét alatt – itt vannak a friss adatok

A légúti figyelőszolgálat legfrissebb adatai szerint a járványhelyzet fokozódik. A 2026. február 2. és 8. közötti időszakban elképesztő mennyiségű, összesen 283 700 ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel. Ebből 76 800 betegnél diagnosztizáltak influenzaszerű megbetegedést.
Sokan találgatják, hogy a mostani megbetegedési hullámot mi okozza. A vizsgálatok eredményeinek alapján a válasz egyértelmű: legfőképpen az influenza. Az orvosok által beküldött minták az alábbi arányokat mutatták ki:
A járvány most leginkább a gyermekeket és a fiatalokat sújtja.
A legmagasabb betegszámot a 3–5 éves óvodások körében mérték, őket követik a 6–14 éves iskolások. Nem véletlen, hogy az országban 24 jelentés érkezett be járványos megbetegedésekről, amelyek többsége óvodákat és általános iskolákat érintett.
Az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulók száma területenként eltérő képet mutat. Míg hat vármegyében nőtt a betegek száma, addig nyolc helyen némi csökkenés volt megfigyelhető. A legfertőzöttebb vármegyék (100 000 lakosra jutó betegek száma):
Sajnos a járvány nem mindenkinél zajlik le enyhe tünetekkel. A 6. héten 242 főt kellett kórházba szállítani súlyos, akut légúti fertőzés miatt. Közülük 22 beteg állapota volt olyan súlyos, hogy intenzív vagy szubintenzív ellátásra szorultak. A kórházba kerültek több mint harmada a 60 év feletti korosztályból, közel harmada pedig a 2 év alatti gyermekek közül került ki.
A kórházi esetek hátterében túlnyomórészt az influenza állt (89 fő), míg 31 esetben az RSV, 5 esetben pedig a COVID-19 okozott súlyos szövődményeket.
Bár a legtöbb légúti vírusfertőzés otthoni pihenéssel és tüneti kezeléssel gyógyul, vannak esetek, amikor elengedhetetlen az orvosi segítség.
Ajánlott háziorvoshoz fordulni, ha:
Jelenleg egyértelműen az influenza szezonja van, amely most erőteljesebben van jelen, mint a COVID-19. A védekezés leghatékonyabb módja továbbra is a higiénés szabályok betartása. A betegszámok megnövekedése miatt pedig zsúfolt terekben a maszkviselés is ajánlott lehet, különösen a veszélyeztetett korcsoportok számára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.