Tényleg gyógyítja az influenzát, ha hagymát teszünk a zokniba? Íme az igazság

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 14:30
Kapar a torkod, folyik az orrod, és már mindent kipróbálnál, csak legyen egy nyugodt éjszakád? A hagyma a talpra téve, sokak szerint gyors segítség megfázás és influenza idején, mások viszont városi legendának tartják. Megnéztük, honnan jön ez a furcsa módszer és mit lehet belőle komolyan venni.
  • A hagyma a talpra téve sokak szerint segít megfázás és influenza idején.
  • A furcsa módszer évszázados hiedelmekből ered, de ma is sokan kipróbálják.
  • Megnéztük, mit támaszt alá ebből a tudomány és hogyan használjunk fel a hagymát.

Hagyma a talpra? Első hallásra furcsán hangzik, mégis újra és újra felbukkan ez a házi praktika. A módszer hívei szerint elég egy fej vöröshagymát felkarikázni, a talpunkra tenni, zoknit húzni rá, majd átaludni az éjszakát, reggelre pedig enyhülnek a megfázás vagy az influenza tünetei. 

Fiatal nő beteg hagyma a talpra téve.
A hagyma a talpra téve sokak szerint enyhíti a megfázás tüneteit.
Fotó: Studio Romantic /  Shutterstock 

Hagyma a talpra? Honnan jött ez az ötlet?

A történet egészen a középkorig nyúlik vissza. A hagyomány szerint már az 1500-as években is hittek abban, hogy a felvágott hagyma képes megvédeni az embereket a fertőzésektől, például a pestistől. Akkoriban az úgynevezett miazmaelmélet volt elterjedt, amely szerint a betegségek romlott, mérgező levegő útján terjednek. A hagymát ezért afféle légtisztítóként használták a lakásokban. A modern orvostudomány ma már a kórokozó-elméletre épít, vagyis tudjuk, hogy a fertőzéseket baktériumok és vírusok okozzák. A hagyma talpra helyezésének ötlete azonban részben ebből a régi gondolkodásmódból, részben a keleti gyógyászatból ismert talpreflexológia világából táplálkozik, amely szerint a talpon keresztül hatni lehet a belső szervekre.

Mit mond a kutatás, gyógyítja a megfázást?

Jelenleg nincs olyan tudományos vizsgálat, amely igazolná, hogy a hagyma talpra téve gyógyítaná a megfázást vagy az influenzát. A módszert népszerűsítő cikkek és bejegyzések többnyire személyes tapasztalatokra hivatkoznak, nem mérhető eredményekre. Az igaz, hogy a hagyma kéntartalmú vegyületeket tartalmaz, amelyeknél laboratóriumi körülmények között kimutattak antibakteriális hatást. Egy 2020-as vizsgálat például azt találta, hogy a hagymahéj kivonata bizonyos baktériumtörzsek ellen hatásos lehet. Az influenza viszont vírusos fertőzés, a vírusok pedig nem távolíthatók el a szervezetből külső praktikákkal. A legtöbb szakértő ezért úgy véli, hogy az ilyen módszerek hatása inkább pszichés jellegű: aki hisz bennük, átmenetileg jobban érzi magát.

Biztonságos egyáltalán?

A hagyma talpra tétele önmagában nem veszélyes. Nem számoltak be káros mellékhatásokról, legfeljebb a szag lehet kellemetlen. Ha valaki kipróbálja, komoly kockázattal nem jár, csodát viszont nem érdemes várni tőle.

Hagyma a házi praktikák között

Megfázás idején a hagyma gyakran előkerül a házi praktikákban. Illóanyagai miatt sokan úgy érzik, hogy átmenetileg könnyebb a légzésük, és enyhül az orrdugulás. Ilyenkor hagymateát főznek, hagymás mézet készítenek, vagy egyszerűen forró hagymalevest esznek. Ezek a módszerek elsősorban a meleg és a folyadékbevitel miatt eshetnek jól és hozzájárulhatnak a jobb közérzethez.

Hagymatea köhögésre

A vöröshagyma héját sokan kidobják, pedig megfázás és köhögés idején jól jöhet. A hagymatea a népi gyógyászat szerint segíthet a váladék oldásában és a torokpanaszok enyhítésében, ráadásul gyorsan elkészül, és nem igényel különleges alapanyagokat.

Hozzávalók:

  • 2 vöröshagyma
  • 2 evőkanál cukor
  • 6 dl víz
  • 1 evőkanál akácméz

Elkészítés:
A hagymát megmossuk, félbevágjuk, úgy, hogy a héjban maradjon egy vékony réteg hagymahús. A cukrot enyhén karamellizáljuk, felöntjük vízzel, hozzáadjuk a hagymahéjakat, majd felforraljuk. 1–2 perc főzés után levesszük a tűzről, 15 percig pihentetjük, leszűrjük. Langyosan mézzel ízesítjük, és frissen megisszuk.

Hogyan segíthet a hagyma?

A hagyma valóban tartalmaz C-vitamint, amely hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, még ha nem is tartozik a legmagasabb vitamintartalmú zöldségek közé. Emellett ismert flavonoidforrás, különösen a vöröshagyma esetében, amely kvercetint is tartalmaz. Ezt az anyagot antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságai miatt számos kutatás vizsgálja. A hagymában található kéntartalmú vegyületek rendszeres bevitele összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri kockázatok csökkentésével, például a vérzsírszint szempontjából. Azonban ezek nem közvetlen gyógyhatások, hanem hosszabb távon, a kiegyensúlyozott étrend részeként lehetnek kedvező hatással az erekre.

A hagyma tehát nem gyógyítja meg az influenzát. Ugyanakkor rendszeres fogyasztása támogathatja a szervezet általános ellenálló képességét, ami betegség idején és azon kívül is szerepet játszhat a közérzet alakulásában.

Megfázás és köhögés ellen is hatásos a hagymatea:

