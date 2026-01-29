Tényleg gyógyítja az influenzát, ha hagymát teszünk a zokniba? Íme az igazság

A hagyma a talpra téve sokak szerint segít megfázás és influenza idején.

A furcsa módszer évszázados hiedelmekből ered, de ma is sokan kipróbálják.

Megnéztük, mit támaszt alá ebből a tudomány és hogyan használjunk fel a hagymát.

Hagyma a talpra? Első hallásra furcsán hangzik, mégis újra és újra felbukkan ez a házi praktika. A módszer hívei szerint elég egy fej vöröshagymát felkarikázni, a talpunkra tenni, zoknit húzni rá, majd átaludni az éjszakát, reggelre pedig enyhülnek a megfázás vagy az influenza tünetei.

A hagyma a talpra téve sokak szerint enyhíti a megfázás tüneteit.

Hagyma a talpra? Honnan jött ez az ötlet?

A történet egészen a középkorig nyúlik vissza. A hagyomány szerint már az 1500-as években is hittek abban, hogy a felvágott hagyma képes megvédeni az embereket a fertőzésektől, például a pestistől. Akkoriban az úgynevezett miazmaelmélet volt elterjedt, amely szerint a betegségek romlott, mérgező levegő útján terjednek. A hagymát ezért afféle légtisztítóként használták a lakásokban. A modern orvostudomány ma már a kórokozó-elméletre épít, vagyis tudjuk, hogy a fertőzéseket baktériumok és vírusok okozzák. A hagyma talpra helyezésének ötlete azonban részben ebből a régi gondolkodásmódból, részben a keleti gyógyászatból ismert talpreflexológia világából táplálkozik, amely szerint a talpon keresztül hatni lehet a belső szervekre.

Mit mond a kutatás, gyógyítja a megfázást?

Jelenleg nincs olyan tudományos vizsgálat, amely igazolná, hogy a hagyma talpra téve gyógyítaná a megfázást vagy az influenzát. A módszert népszerűsítő cikkek és bejegyzések többnyire személyes tapasztalatokra hivatkoznak, nem mérhető eredményekre. Az igaz, hogy a hagyma kéntartalmú vegyületeket tartalmaz, amelyeknél laboratóriumi körülmények között kimutattak antibakteriális hatást. Egy 2020-as vizsgálat például azt találta, hogy a hagymahéj kivonata bizonyos baktériumtörzsek ellen hatásos lehet. Az influenza viszont vírusos fertőzés, a vírusok pedig nem távolíthatók el a szervezetből külső praktikákkal. A legtöbb szakértő ezért úgy véli, hogy az ilyen módszerek hatása inkább pszichés jellegű: aki hisz bennük, átmenetileg jobban érzi magát.