Mindenki ezt akarta: jön a felmelegedés, de váratlan csavart is tartogat az időjárás

Egyre kedvezőbben alakul a hőmérséklet az időjárás előrejelzések szerint. Jön a felmelegedés, de ez azért sajnos nem jelenti azt, hogy a csapadéktól is búcsúzhatunk!

Időjárás: jön a meleg, de az eső nem tágít / Fotó: Unsplash

A következő napok időjárása

Kedden északkeleten borult idő várható gyenge esővel, havas esővel, a hegyekben hószállingózással. Máshol erősen felhős idő várható, kevés napsütéssel, néhol záporral. A délkeleti szél többfelé lesz élénk. Reggel 0, délután plusz 5 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerdán beborul az ég, és sokfelé ered el az eső. 5 és 11 fok közé enyhül a levegő. A délnyugati szél megélénkül.

Csütörtökön a reggeli sűrű ködfoltok megszűnése után délnyugat felől újra megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé alakul ki eső, zápor. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg. 11 fok körüli enyheség lesz - írja a Köpönyeg.