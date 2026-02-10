Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindenki ezt akarta: jön a felmelegedés, de váratlan csavart is tartogat az időjárás

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 06:00
esőfelmelegedés
Fokozatosan melegszik fel a levegő. Az időjárás kegyes lesz, a hét második felében már 11 fok lesz. Sajnos esernyő is kell még!
Bors
A szerző cikkei

Egyre kedvezőbben alakul a hőmérséklet az időjárás előrejelzések szerint. Jön a felmelegedés, de ez azért sajnos nem jelenti azt, hogy a csapadéktól is búcsúzhatunk!

Időjárás: jön a meleg, de az eső nem tágít
Időjárás: jön a meleg, de az eső nem tágít / Fotó:  Unsplash

A következő napok időjárása

Kedden északkeleten borult idő várható gyenge esővel, havas esővel, a hegyekben hószállingózással. Máshol erősen felhős idő várható, kevés napsütéssel, néhol záporral. A délkeleti szél többfelé lesz élénk. Reggel 0, délután plusz 5 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerdán beborul az ég, és sokfelé ered el az eső. 5 és 11 fok közé enyhül a levegő. A délnyugati szél megélénkül.

Csütörtökön a reggeli sűrű ködfoltok megszűnése után délnyugat felől újra megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé alakul ki eső, zápor. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg. 11 fok körüli enyheség lesz - írja a Köpönyeg.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu