Igazi meglepetésekkel érkezik az időjárás: még a hó is visszatérhet

Igazi meglepetésekkel és váratlan fordulatokkal indítja a hetet az időjárás. A csapadék szinte minden formájára lehet számítani, akár még hóra is.
Erősen felhős, helyenként borult időre lehet számítani, miközben szórványosan, majd főként a déli tájakon eső és zápor alakulhat ki. Az északkeleti szél több helyen is élénk lesz, hidegebb levegőt hozva magával, így 5 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani.
Továbbra is marad a felhős, többnyire borult égbolt. Időnként esőre lehet számítani, míg a magasabban fekvő területeken akár havas eső is előfordulhat. A délkeleti szél megélénkülhet, és marad az 5-6 fok közüli hőmérséklet.
Többnyire borongós időre lehet számítani. Mindeközben eleinte csak a Dunától keletre, majd egyre többfelé alakulhat ki eső és zápor, de az Északi-középhegységben eleinte hó vagy havas eső is eshet. A déli, délnyugati szél élénk, sőt időnként erős is lehet. Hajnalban mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, de délután már 5 és 13 fok közötti értékeket mutathat a hőmérő - írta a Köpönyeg.
