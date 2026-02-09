Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Igazi meglepetésekkel érkezik az időjárás: még a hó is visszatérhet

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 06:00
csapadékhavas eső
Napsütés, eső, erős szél, sőt még hó is jöhet a következő napokban. Mutatjuk, mi tartogat az időjárás!

Igazi meglepetésekkel és váratlan fordulatokkal indítja a hetet az időjárás. A csapadék szinte minden formájára lehet számítani, akár még hóra is.

Változatossal idővel indítja a hetet az időjárás.
A csapadék minden formájával csap le az időjárás

Hétfő

Erősen felhős, helyenként borult időre lehet számítani, miközben szórványosan, majd főként a déli tájakon eső és zápor alakulhat ki. Az északkeleti szél több helyen is élénk lesz, hidegebb levegőt hozva magával, így 5 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani.

Kedd

Továbbra is marad a felhős, többnyire borult égbolt. Időnként esőre lehet számítani, míg a magasabban fekvő területeken akár havas eső is előfordulhat. A délkeleti szél megélénkülhet, és marad az 5-6 fok közüli hőmérséklet.

Szerda

Többnyire borongós időre lehet számítani. Mindeközben eleinte csak a Dunától keletre, majd egyre többfelé alakulhat ki eső és zápor, de az Északi-középhegységben eleinte vagy havas eső is eshet. A déli, délnyugati szél élénk, sőt időnként erős is lehet. Hajnalban mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, de délután már 5 és 13 fok közötti értékeket mutathat a hőmérő - írta a Köpönyeg.

 

