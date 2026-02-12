Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Esernyőket elő! Rengeteg csapadékkal sújt le ránk az időjárás

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 06:00
Újabb esős napok elébe nézünk. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Bár marad a 10 fok körüli hőmérséklet, csapadék terén nem kímél minket az időjárás.

Nem kímél minket az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó:  Pexels

Jobb lesz elővenni az esernyőket ehhez az időjáráshoz

Csütörtök

A délelőtti ködfoltok megszűnése után eleinte változóan, majd délután erősen felhős lesz az égbolt. Érdemes lesz a csapadékra is felkészülni, ugyanis délutántól az országban több helyen is eső és zápor fog kialakulni. A hőmérséklet 10-11 fok körüli lesz, miközben a déli szél megélénkül.

Péntek

Délelőtt még marad a csapadékos idő, majd nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, és egyre több helyen mosolyog ránk a nap. Ezen a napon is marad a 11 fokos maximum, de az északnyugati szél többfelé is erős lesz.

Szombat

A hétvége pár órás délelőtti napsütéssel indul, de délutántól dél felől ismét gyülekezni kezdenek a felhők, majd estétől már esőre is lehet számítani. A 10 fok körüli értékek ezen a napon is maradnak - írta a Köpönyeg.

 

