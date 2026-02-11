Vigyázat: kiadták a riasztást, jön az ónos eső

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet ónos eső miatt. Megéri vigyázni.
Az időjárás alakulásáról a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala számolt be. Közleményük szerint több területen is elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben ónos eső veszélye miatt. Jelenleg Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében van riasztás.
Az érintett területeken minimum néhány tízed milliméter csapadék eshet. A folyamatosan frissülő térkép ide kattintva érhető el.
