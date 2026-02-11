Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vigyázat: kiadták a riasztást, jön az ónos eső

ónos eső
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 06:50 / FRISSÍTÉS: 2026. február 11. 06:51
figyelmeztetésidőjárás
Újból az ónos eső rondíthat bele a napunkba.

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet ónos eső miatt. Megéri vigyázni.

Ismét ónos esőre lehet számítani
Ismét ónos esőre lehet számítani
Fotó:  Unsplash

Ide adtak ki riasztást ónos eső miatt

Az időjárás alakulásáról a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala számolt be. Közleményük szerint több területen is elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben ónos eső veszélye miatt. Jelenleg Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében van riasztás.

Az érintett területeken minimum néhány tízed milliméter csapadék eshet. A folyamatosan frissülő térkép ide kattintva érhető el.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu