Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Aranka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jobb lesz elővenni az esernyőket: rengeteg csapadék érkezik

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 06:30
csapadékhavas eső
Eső, záporeső, de akár még havas eső is várhat ránk a következő napokban. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Vasárnap még néhol ránk mosolyoghat a nap, de után érdemes lesz egy esernyőt mindig magunknál tartani, ugyanis rengeteg csapadék zúdul ránk. A következő hetet az időjárás rengeteg esővel, sőt néhol havas esővel indítja.

Igazi esős napokkal érkezik az időjárás.
Igazi esős napokkal érkezik az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Nem kímél minket az időjárás

Vasárnap

A nap első felében még maradnak a felhők, majd elkezd csökkenni a felhőzet, és az ország nagy részén párórás napsütésre lehet számítani. Északkeleten maradhat a borult ég, de záporok csak elszórtan alakulnak ki. Napközben 9 fok körüli hőmérsékletre lehet majd számítani.

Hétfő

Erősen felhős, néhol borult időre lesz kilátás. Eleinte elszórtan, majd főként az ország déli részén fordulhat elő eső, záporeső. Az északkeleti szél megélénkül, és hidegebb levegőt hoz, így a hőmérséklet 5 fok köré csökken.

Kedd

Marad a borult vagy erősen felhős idő, és szórványosan alakul ki eső, de a hegyekben akár havas esőre is lehet számítani. A délkeleti szél megerősödhet, miközben a hőmérséklet marad 5-6 fok körül - írta a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu