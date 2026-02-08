Jobb lesz elővenni az esernyőket: rengeteg csapadék érkezik

Vasárnap még néhol ránk mosolyoghat a nap, de után érdemes lesz egy esernyőt mindig magunknál tartani, ugyanis rengeteg csapadék zúdul ránk. A következő hetet az időjárás rengeteg esővel, sőt néhol havas esővel indítja.

Igazi esős napokkal érkezik az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Nem kímél minket az időjárás

Vasárnap

A nap első felében még maradnak a felhők, majd elkezd csökkenni a felhőzet, és az ország nagy részén párórás napsütésre lehet számítani. Északkeleten maradhat a borult ég, de záporok csak elszórtan alakulnak ki. Napközben 9 fok körüli hőmérsékletre lehet majd számítani.

Hétfő

Erősen felhős, néhol borult időre lesz kilátás. Eleinte elszórtan, majd főként az ország déli részén fordulhat elő eső, záporeső. Az északkeleti szél megélénkül, és hidegebb levegőt hoz, így a hőmérséklet 5 fok köré csökken.

Kedd

Marad a borult vagy erősen felhős idő, és szórványosan alakul ki eső, de a hegyekben akár havas esőre is lehet számítani. A délkeleti szél megerősödhet, miközben a hőmérséklet marad 5-6 fok körül - írta a Köpönyeg.