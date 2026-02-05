Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Több mint 140 ezer embert evakuáltak a heves esőzések és áradások miatt Marokkóban

áradás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 21:10
evakuációmarokkóeső
Marokkó északnyugati részén már a hadsereget is bevetették a heves esőzések okozta katasztrófa miatt. A jelentések szerint több mint 140 ezer ember evakuáltak eddig az áradásokkal sújtott területeken.

Több mint 140 000 embert kellett evakuálni otthonukból Marokkó északnyugati részén, mivel a heves esőzések és a túltöltött gátakból kiömlő víz áradásokat okozott. A viharos időjárás a Marokkó és Spanyolország közötti tengeri közlekedést is megzavarta.

Több ezer embernek kellett elhagyni otthonát az áradások miatt.
Több ezer embernek kellett elhagyni otthonát az áradások miatt. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Szinte egész városokat kiürítettek az áradások miatt

A heves esőzések és a túltöltött gátakból kiömlő víz az elmúlt napokban olyan folyókban emelte meg a vízszintet, mint például Loukkos, ami áradásokat okozott több városban, köztük Ksar El Kebirben is.

A hatóságok felszólították az érintett területeken élőket, hogy azonnal távozzanak, és bevetették a hadsereget a legsúlyosabban sújtott városok lakosainak evakuálására, illetve ideiglenes menedékhelyek felállítására.

A minisztérium csütörtökön közölte, hogy 143 164 embert evakuáltak, emellett az iskolák és az egyetemek bezártak. A jelentések szerint Ksar El Kebir városának akár 85%-át is evakuálták.

A katasztrófáról készült felvételeken jól látható, hogy a víz rengeteg otthont elpusztított, és több helyen is földcsuszamlásokat okozott. Mindeközben az utakat buldózerekkel próbálják megtisztítani, hogy az elszigetelt közösségekhez is eljusson a segítség - írta az AP News.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu