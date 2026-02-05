Több mint 140 ezer embert evakuáltak a heves esőzések és áradások miatt Marokkóban

Több mint 140 000 embert kellett evakuálni otthonukból Marokkó északnyugati részén, mivel a heves esőzések és a túltöltött gátakból kiömlő víz áradásokat okozott. A viharos időjárás a Marokkó és Spanyolország közötti tengeri közlekedést is megzavarta.

Több ezer embernek kellett elhagyni otthonát az áradások miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Szinte egész városokat kiürítettek az áradások miatt

A heves esőzések és a túltöltött gátakból kiömlő víz az elmúlt napokban olyan folyókban emelte meg a vízszintet, mint például Loukkos, ami áradásokat okozott több városban, köztük Ksar El Kebirben is.

A hatóságok felszólították az érintett területeken élőket, hogy azonnal távozzanak, és bevetették a hadsereget a legsúlyosabban sújtott városok lakosainak evakuálására, illetve ideiglenes menedékhelyek felállítására.

A minisztérium csütörtökön közölte, hogy 143 164 embert evakuáltak, emellett az iskolák és az egyetemek bezártak. A jelentések szerint Ksar El Kebir városának akár 85%-át is evakuálták.

A katasztrófáról készült felvételeken jól látható, hogy a víz rengeteg otthont elpusztított, és több helyen is földcsuszamlásokat okozott. Mindeközben az utakat buldózerekkel próbálják megtisztítani, hogy az elszigetelt közösségekhez is eljusson a segítség - írta az AP News.