Itt a friss bejelentés: hóval törnek ránk a durva mínuszok, ekkor jön az enyhülés

A következő napokban dermesztően alakul az időjárás, de jó hírünk is van: az előrejelzések szerint vasárnapra megérkezik az enyhülés!

Dermesztően alakul az időjárás / Fotó: Unsplash

A következő napok időjárása

Pénteken borult marad az ég, és sokfelé számíthatunk újabb csapadékra: az esőt északnyugat felől egyre többfelé havas eső, majd havazás válthatja fel. Estére már a középső tájakon havazhat, miközben fokozatosan gyengül a csapadék. Elsősorban az Észak-Dunántúlon, kiemelten a Bakonyban hullhat komolyabb hó. Az északi, északkeleti szél megerősödik, ami főleg a magasabban fekvő tájakon hordhatja a havat. Télies útviszonyokra készülhetünk. Nem emelkedik napközben a hőmérséklet, reggel és délután is mindössze egy fok körül alakul.



Szombaton eleinte DK-en lehet vegyes csapadék, majd egy átmeneti derűsebb időszakot követően ÉNy felől kezdődik felhősödés és gyenge vegyes csapadék is érkezhet. Reggel mínusz 5, de a havas tájakon akár zord hideg is lehet mínusz 10 fokkal. Délután plusz 3 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap erősen felhős, vagy borult, párás időre van kilátás. Szórványosan eshet az eső. Plusz 1 és 11 fok között várható a maximum, jelentős enyhülés kezdődik - írja a Köpönyeg.