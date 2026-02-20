Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Aladár, Álmos névnapja

Itt a friss bejelentés: hóval törnek ránk a durva mínuszok, ekkor jön az enyhülés

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 06:00
A következő napokban lesz havazás, mínusz 10 fok, de vasárnap már plusz 11 fok is lehet. Megint nem kímél minket az időjárás!
Bors
A következő napokban dermesztően alakul az időjárás, de jó hírünk is van: az előrejelzések szerint vasárnapra megérkezik az enyhülés!

Dermesztően alakul az időjárás
Dermesztően alakul az időjárás / Fotó: Unsplash

A következő napok időjárása

Pénteken borult marad az ég, és sokfelé számíthatunk újabb csapadékra: az esőt északnyugat felől egyre többfelé havas eső, majd havazás válthatja fel. Estére már a középső tájakon havazhat, miközben fokozatosan gyengül a csapadék. Elsősorban az Észak-Dunántúlon, kiemelten a Bakonyban hullhat komolyabb hó. Az északi, északkeleti szél megerősödik, ami főleg a magasabban fekvő tájakon hordhatja a havat. Télies útviszonyokra készülhetünk. Nem emelkedik napközben a hőmérséklet, reggel és délután is mindössze egy fok körül alakul.

Szombaton eleinte DK-en lehet vegyes csapadék, majd egy átmeneti derűsebb időszakot követően ÉNy felől kezdődik felhősödés és gyenge vegyes csapadék is érkezhet. Reggel mínusz 5, de a havas tájakon akár zord hideg is lehet mínusz 10 fokkal. Délután plusz 3 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap erősen felhős, vagy borult, párás időre van kilátás. Szórványosan eshet az eső. Plusz 1 és 11 fok között várható a maximum, jelentős enyhülés kezdődik - írja a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
