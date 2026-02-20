Front, havazás, ónos eső: Kemény hétvége elé nézünk

Kimerítő, embertelen időjárás vár ránk az elkövetkezendő napokban. Több fronttípus hatása is érvényesülni fog, ami kifejezetten megterheli majd a szervezetet. Már a mai napon is látszik, mennyire ugrálunk a két véglet között. Az ország nyugati részein télies hangulat uralkodik, míg keleten egészen más a kép. Kezd kirajzolódni az is, meddig számíthatunk a további havazásra!

Megterhelő hétvégi időjárás elé nézünk

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Most még ugyan nem akar megszűnni a havazás, azonban nagy eséllyel a hétvége folyamán ennek vége szakad. A hófúvás miatt pedig még mindig érvényben van a HungaroMet által kiadott narancssárga riasztás is. Azonban ez már csak ma fog előfordulni, ugyanis holnapra enyhülni fog a szél.

Lássuk tehát, hogyan alakul az idő a hétvégén!

Szombaton borultan indul a nap. A csapadék típusa pedig folyamatosan változni fog. Hol esőre, hol havas esőre, máskor pedig havazásra is számítani lehet. A reggel különösen a havas északnyugaton lehet kemény. Ott akár csípős hideg fogadhatja a korán kelőket, míg máshol kevéssel fagypont alatt indul a nap. Közlekedésnél körültekintőnek és óvatosnak kell lennünk, mert hajnalban ónos eső is kialakulhat az Alföldön, de a nedves utak estére vissza is fagyhatnak!

Vasárnap már kevésbé a csapadék, inkább a párás, ködös hangulat dominál. Reggel nyirkos időre számíthatunk, később pedig marad a vastag felhőzet. Szitálás vagy kisebb eső előfordulhat, de a hangsúly inkább az egyre enyhébb levegőn lesz, mivel melegebb légtömegek érkeznek. A hőmérséklet délután már +7 fok körül alakul, ami a mostani napokhoz képest határozott enyhülés.