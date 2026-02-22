Ringlispílre ültet az időjárás: kegyetlen, ahogy játszik majd velünk

HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 06:00
Napsütés, majd zivatar, ismét napsütés és zivatar. A melegfrontra érzékenyekre igazán pokoli időszak vár.

Vasárnapi időjárás: kezdetben még kisüthet a nap, de párás, ködös körzetek is előfordulhatnak. Délelőtt nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és napközben több helyen lehet eső, zápor. A nyugati, délnyugati szelet élénk széllökések kísérhetik. Hajnalban 1, délután 11 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Melegfronti hatás várható.

Az időjárás ringlispílre ültet
Hétfőn kezdetben többfelé készülhetünk felhős, esős időre, de délután nyugat felől csökken felhőzet, és napos-gomolyfelhős lesz az ég. Elszórtan záporok, egy-egy helyen akár zivatar is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 1 és 7 fok között alakulhatnak a minimumok, majd napközben 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők - írta a Köpönyeg.

