Fordulat az időjárásban: visszatér a hó!

Mozgalmas napok elé nézünk: a tél még egyszer megmutatja erejét, mielőtt enyhébb fordulat érkezik. A hét eleji időjárás több arcát is felvillantja.

A mínuszok újra az időjárás részei lesznek

Az időjárás bekeményít

Hétfőn, február 16-án reggel a Duna-Tisza közén egy összeáramlási zóna mentén szállingózó hóra lehet számítani. Napközben nyugat felől egyre több felhő érkezik, így eleinte a Dunántúlon, később máshol is kisebb havazás alakulhat ki, amelyet helyenként havas eső válthat fel. A reggeli órákban -5 fok körüli hidegre kell készülni, délutánra azonban +1 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A szél többfelé élénk marad, ami tovább fokozza a hidegérzetet.

Kedden, február 17-én eleinte borongós időre van kilátás, elszórtan vegyes csapadékkal. Északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és napközben már több helyen felszakadozik az ég. Az északnyugati szél megerősödik, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet enyhül, délutánra akár +6 fokot is mérhetünk, így az időjárás már inkább a kora tavasz előszelét idézi, bár a szél miatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt, olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.