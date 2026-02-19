Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Visszatér a havazás: kiderült, hol mennyi hó várható

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 17:50
Ismét lecsap az országra a havazás. Néhol több mint 15 centis hótakaróra is lehet számítani.
Szerda este már az Északi-középhegység térségében leesett egy friss réteg hó, de ez még csak a kezdett. A nap folyamán az országban egyre több helyen lesz az esőből, havas eső majd havazás, és néhol akár 17 centis hótakaró is lehet holnapra.

Fotó: Unsplash

Újult erővel tér vissza a havazás

A mai napon az esti órákra fokozatosan hűl a levegő, így a szállingózás sűrűbb havazássá erősödhet, és az éjszaka leple alatt már egy vékonyabb hótakaró is kialakulhat. Pénteken érdemes lesz fokozott óvatossággal közlekedni, ugyanis a nedves utak és a fagypont közeli hőmérsékletek, könnyen kialakíthatnak csúszós felületeket.

Holnap az időjárás egyértelműen téliesre fordul. Napközben több helyen havas eső, majd havazás alakulhat ki, estére pedig már a középső országrészben is tartósabb hóesés lehet. Mindeközben a hegyvidéki területeken a szél miatt hófúvásra is lehet számítani.

Hol mennyi hóra lehet majd számítani?

Egyes területek között látványos különbség lehet a hótakaró vastagságát illetően. A nyugati és északnyugati tájak kaphatják a legtöbb havat, miközben keleten több helyen alig marad meg a hó.

Sopron környékén akár 17 cm is összegyűlhet, és hasonlóan havas lehet Ajka térsége, míg Győr és Szombathely körül is komoly, 10-13 centis hóréteg alakulhat ki. A középső országrészben Budapest és Gárdony inkább 5-7 centis, olvadékony havat kaphat, míg kelet felé haladva Debrecen vagy Szeged környékén az sem biztos, hogy marad a téli látványból. Az ország északi térségében, Miskolc és Salgótarján környékén ismét kifehéredhet a táj - írta a Köpönyeg.

Fotó: Köpönyeg.hu

 

