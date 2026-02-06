Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
3°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Havas esőre van kilátás, nagyot ugrik a hőmérséklet

enyhülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 06:30
esőhavas eső
Régen látott plusz érteket fog mutatni a hőmérő. Havas esővel érkezik az enyhülés.
K. C.
A szerző cikkei

A hét végéhez közeledve az időjárás is fordul egyet. A fagyok helyett, felfelé kúszik a hőmérő higanyszála. Köd és havas eső azonban még mindig előfordulhat. 

havas eső
havas eső érkezik / Fotó: pexels

Köddel, havas esővel jön az enyhülés

Péntek: A reggeli sűrű ködfoltok feloszlását követően borongós időre van kilátás, elszórtan kisebb esővel, szitálással. Mérsékelt marad a délkeleti szél. 9-10 fok körüli enyhe időnk lesz.

Szombat: Továbbra is erősen felhős idő lesz a jellemző. Északnyugat felől szórványosan fordul elő eső, zápor. Az északnyugati szél megélénkül. 8 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap: A ködfoltok feloszlása után változóan felhős idő valószínű. Északkeleten kisebb eső, a hegyekben havas eső előfordulhat. 7 fok körül alakulhat a maximum.

Hétfő: Erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Esetleg elvétve fordul elő kisebb csapadék. 6 fok körül mozoghat a hőmérséklet délután - írja a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
