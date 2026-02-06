Havas esőre van kilátás, nagyot ugrik a hőmérséklet

A hét végéhez közeledve az időjárás is fordul egyet. A fagyok helyett, felfelé kúszik a hőmérő higanyszála. Köd és havas eső azonban még mindig előfordulhat.
Péntek: A reggeli sűrű ködfoltok feloszlását követően borongós időre van kilátás, elszórtan kisebb esővel, szitálással. Mérsékelt marad a délkeleti szél. 9-10 fok körüli enyhe időnk lesz.
Szombat: Továbbra is erősen felhős idő lesz a jellemző. Északnyugat felől szórványosan fordul elő eső, zápor. Az északnyugati szél megélénkül. 8 fok körüli értékeket mérhetünk.
Vasárnap: A ködfoltok feloszlása után változóan felhős idő valószínű. Északkeleten kisebb eső, a hegyekben havas eső előfordulhat. 7 fok körül alakulhat a maximum.
Hétfő: Erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Esetleg elvétve fordul elő kisebb csapadék. 6 fok körül mozoghat a hőmérséklet délután - írja a Köpönyeg.
