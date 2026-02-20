HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Veszélyben a gyermekeink! Mérgező evőeszköz jutott el hazánkba

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 14:32
Komoly méreganyagok juthatnak a szervezetbe.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) információi szerint a Kínából származó, majd Hollandián keresztül Magyarországra is eljutott evőeszközből a megengedett mértéket meghaladó módon oldódik ki formaldehid és melamin.

Különösen veszélyes, ha evés közben a szervezetbe jut az evőeszközből szivárgó méreganyag
Fotó: Dontree_M / Shutterstock

Miért veszélyes az evőeszköz használata?

Ez azért rendkívül veszélyes a gyermekekre nézve, hiszen a meleg étellel érintkezve az evőeszköz komoly károkat okozhat a szervezetben. A formaldehid szöveti irritációt okozhat, és hosszú távon rákkeltő hatású lehet, a melamin pedig súlyos vesekárosodást idézhet elő.

A holland Emro Aziatica B.V. által forgalmazott, többféle kivitelben kapható gyermek evőpálcikák forgalmazását érinti a visszahívás. A hatóság kéri a szülőket, hogy fokozottan ügyeljenek vásárlás közben.

 

A visszahívásban érintett cikkszámok a következők:

  • 6094071
  • 6094072
  • 6094073
  • 6094074
  • 6094075
  • 6094076
  • 6094077
  • 6094078

 

A hatóság már kezdeményezte a termék forgalomból kivonását, és visszahívását. A szülőktől azt kérik, hogy amennyiben a birtokukban van a fenti evőeszköz, azt semmiképpen ne adják gyermekük kezébe, és ne használják étkezésre sem! Amennyiben visszaviszik a a vásárlás helyére a vásárolt terméket, abban az esetben a vállalkozásoknak biztosítaniuk kell a termék visszavételét.

