Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szomorú hírt jelentettek be: elhunyt az ETO legendája

elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 13:35
győreto fcpardavi károly
Pardavi Károly 68 éves korában, rövid, súlyos betegséget követően elhunyt.
Bors
A szerző cikkei

A kisalfold jelentette be a hírt, hogy elhunyt Pardavi Károly. Az ETO FC magyar bajnok és kupagyőztes labdarúgóját Siófokon, 68 éves korában rövid, súlyos betegség után érte a halál.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Elhunyt Pardavi Károly / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt az ETO FC magyar bajnok és kupagyőztes labdarúgója

A hátvéd 1967-ben az ETO-ban kezdett futballozni, Győrben mutatkozott be az élvonalban is, ahol 1975 és 1982 között 113 bajnoki mérkőzésen szerepelt és három gólt szerzett. Tagja volt a Verebes-korszak első aranycsapatának, 1981/82-ben, korábban magyar kupát nyert az ETO-val 1979-ben. Minden mérkőzést figyelembe véve győri színekben 198 alkalommal lépett pályára és 10 gólt ért el. Győrből a Siófoki Bányászhoz távozott 1982-ben, 1984-ben pedig magyar kupa-győztes lett.  


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu