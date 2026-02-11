Szomorú hírt jelentettek be: elhunyt az ETO legendája

A kisalfold jelentette be a hírt, hogy elhunyt Pardavi Károly. Az ETO FC magyar bajnok és kupagyőztes labdarúgóját Siófokon, 68 éves korában rövid, súlyos betegség után érte a halál.
A hátvéd 1967-ben az ETO-ban kezdett futballozni, Győrben mutatkozott be az élvonalban is, ahol 1975 és 1982 között 113 bajnoki mérkőzésen szerepelt és három gólt szerzett. Tagja volt a Verebes-korszak első aranycsapatának, 1981/82-ben, korábban magyar kupát nyert az ETO-val 1979-ben. Minden mérkőzést figyelembe véve győri színekben 198 alkalommal lépett pályára és 10 gólt ért el. Győrből a Siófoki Bányászhoz távozott 1982-ben, 1984-ben pedig magyar kupa-győztes lett.
