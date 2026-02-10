1000 lóerő és hihetetlen luxus: képeken az első elektromos Ferrari

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 15:15
Bemutatták az első képeket az olasz autógyártó legnagyobb érdeklődéssel várt modelljéről. Az első teljesen elektromos Ferrari belső tere igazán letisztult lett, miközben sportos is tudott maradni.
Az olasz istálló legújabb büszkesége lesz az első teljesen elektromos Ferrari. A név kötelez, márpedig az első elektromos Ferrari a „Luce” nevet kapta, ami olaszul fényt jelent, ez a modell pedig – az első nyilvános képek alapján – valóban ragyogóra született.

elektromos Ferrari
Új korszakot nyit az olasz istálló történetében az első elektromos Ferrari. Fotó: Erik Mclean / Pexels (illusztráció)

Minden szempontból korszakalkotó lesz az elektromos Ferrari

Bár azt még nem tudjuk, hogy kívülről hogyan mutat majd a Ferrari Luce, miután a külső formatervezést a gyártó majd csak májusban leplezi le, de a beltérről már közzétették az első fotókat. Ezek alapján a Ferrari formatervezői megint olyat alkottak, amitől a fizika és az esztétika nászra kel. A pletykák szerint a Luce lesz az a modell, amely esetében 

a Ferrari végleg szakít a puritán versenyautós múlttal, és fejest ugrik a "luxus" világába. 

Erről árulkodik a látvány is, amely a kilincs meghúzása után fogad minket. A belső tér kialakításakor nem spóroltak semmivel. A Ferrari Luce pilótafülkéje inkább emlékeztet egy high-tech luxusjachtra, mint egy hagyományos sportautóra. Ezzel együtt a belső tér igen analóg hatást kelt – tisztelegve ezáltal a történelem előtt is.

Kényelem 300 felett?

A Ferrari Luce üléseinek ergonómiája a pletykák szerint egyedi mérések alapján készült, hogy a leghosszabb túrákon is pihentető legyen az utazás. Ami kimondottan gyors is lehet majd, hiszen a 122 kWh-s akkumulátor a négy elektromos motorral és a maga 1000 (!) lóerejével alig 2 és fél másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ig. Ami pedig a végsebességet illeti, az elektromos Ferrari sem hazudtolja meg magát a maga 310 km/h feletti értékével. 

Kukkants be a színfalak mögé! Kattints az alábbi képre és merülj el a Ferrari Luce elképesztő belső világában! Vigyázat, a látvány függőséget okoz!

A név kötelez: a „Luce” olaszul fényt jelent.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
