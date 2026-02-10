1000 lóerő és hihetetlen luxus: képeken az első elektromos Ferrari

Az olasz istálló legújabb büszkesége lesz az első teljesen elektromos Ferrari. A név kötelez, márpedig az első elektromos Ferrari a „Luce” nevet kapta, ami olaszul fényt jelent, ez a modell pedig – az első nyilvános képek alapján – valóban ragyogóra született.

Új korszakot nyit az olasz istálló történetében az első elektromos Ferrari. Fotó: Erik Mclean / Pexels (illusztráció)

Minden szempontból korszakalkotó lesz az elektromos Ferrari

Bár azt még nem tudjuk, hogy kívülről hogyan mutat majd a Ferrari Luce, miután a külső formatervezést a gyártó majd csak májusban leplezi le, de a beltérről már közzétették az első fotókat. Ezek alapján a Ferrari formatervezői megint olyat alkottak, amitől a fizika és az esztétika nászra kel. A pletykák szerint a Luce lesz az a modell, amely esetében

a Ferrari végleg szakít a puritán versenyautós múlttal, és fejest ugrik a "luxus" világába.

Erről árulkodik a látvány is, amely a kilincs meghúzása után fogad minket. A belső tér kialakításakor nem spóroltak semmivel. A Ferrari Luce pilótafülkéje inkább emlékeztet egy high-tech luxusjachtra, mint egy hagyományos sportautóra. Ezzel együtt a belső tér igen analóg hatást kelt – tisztelegve ezáltal a történelem előtt is.

Kényelem 300 felett?

A Ferrari Luce üléseinek ergonómiája a pletykák szerint egyedi mérések alapján készült, hogy a leghosszabb túrákon is pihentető legyen az utazás. Ami kimondottan gyors is lehet majd, hiszen a 122 kWh-s akkumulátor a négy elektromos motorral és a maga 1000 (!) lóerejével alig 2 és fél másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ig. Ami pedig a végsebességet illeti, az elektromos Ferrari sem hazudtolja meg magát a maga 310 km/h feletti értékével.

Kukkants be a színfalak mögé! Kattints az alábbi képre és merülj el a Ferrari Luce elképesztő belső világában! Vigyázat, a látvány függőséget okoz!