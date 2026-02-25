Mérgező ékszerek? Bizsuk nehézfémtartalmát vizsgálják a hatóságok

A köznyelvben a „bizsu” általában nem nemesfémből, vagy csak nagyon vékony nemesfém bevonattal készült divatékszer: mint például fülbevalók, nyakláncok, karkötők, gyűrűk, brossok, bokalánc stb. Ezek az ékszerek – mint fogyasztóknak szánt, közvetlen bőrkontaktusba kerülő termékek – kiemelt kémiai és egészségvédelmi kockázatot hordozhatnak, különösen akkor, ha összetételükben veszélyes vagy korlátozottan felhasználható anyagok fordulnak elő nem megengedett mennyiségben. A termékek széles körben, gyakran alacsony áron kerülnek forgalomba, jelentős részük harmadik országból származik, és elsősorban távol-keleti üzemeltetésű boltokban és az interneten érhetőek el. Mindez pedig indokolttá teszi a fokozott piacfelügyeleti és termékbiztonsági ellenőrzést.
A bőrrel érintkező, fémből készült bizsuk gyakran okoznak kontakt allergiát, ekcémát. Különösen veszélyesek azok a tárgyak, amelyek a bőrrel közvetlenül vagy hosszú ideig érintkeznek, mivel ilyenkor a nehézfémek kioldódhatnak és bőrön keresztül felszívódhatnak. Ezért az NKFH Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma által végrehajtott vizsgálat alapvető célja a nem biztonságos kadmium és ólom tartalmú bizsu karkötők, nyakláncok és gyűrűk kiszűrése.
Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok által lefolytatott mintavételre széleskörűen, bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből, valamint webáruházakból egyaránt sor kerül.
A bizsuk nehézfémtartalmának ellenőrzése a korábbi laboratóriumi vizsgálatok tapasztalatai alapján egyértelműen indokolt: számos olyan bőrrel érintkező fém termék van ugyanis forgalomban, amelyek rosszul megválasztott alapanyaga komponensként vagy szennyeződésként nem megengedett mennyiségben tartalmazhat toxikus nehézfémeket.
Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok határozottan fellépnek a fogyasztók biztonságáért, és megteszik a szükséges hatósági intézkedéseket a veszélyes termékek forgalomból történő kivonása érdekében.
