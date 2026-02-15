Éjfél a határidő: ma még dönthetnek a jövőjükről a fiatalok!

"Ma éjfélkor zárul a felsőoktatási felvételi jelentkezési határideje, így a felvételizőknek már csak néhány órájuk maradt benyújtani jelentkezésüket" - hívja fel Facebook-videójában a figyelmet Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter. A határidő az utolsó lehetőség azok számára, akik a megújult magyar felsőoktatásban szeretnék folytatni tanulmányaikat.
A miniszter felhívta a figyelmet, hogy a diploma továbbra is jelentős előnyt biztosít a munkaerőpiacon: statisztikák szerint átlagosan másfélszeres bérszorzót jelent, és a végzettek gyorsan el tudnak helyezkedni, akár egy hónapon belül. Hozzátette, hogy a magyar felsőoktatás nemzetközi szinten is erősödött: jelenleg tizenkét hazai egyetem tartozik a világ legjobb öt százalékába, és a hallgatók többsége ilyen intézményekben tanul.
Hankó kiemelte, hogy a jelentkezési adatok is tartós érdeklődést mutatnak. Az elmúlt három évben rendre meghaladta a 120 ezret a jelentkezők száma, tavaly pedig több mint 107 ezer fiatalt vettek fel egyetemi képzésekre. Az intézmények a munkaerőpiacon keresett, piacképes tudást kínálnak, különösen az informatika, a műszaki, a gazdasági és a pedagógusképzési területeken. Az idei felvételi eljárásban a tavalyi 87 ezerhez képest már 92 ezer állami ösztöndíjas hely áll rendelkezésre.
A felvételizők ma, február 15. éjfélig adhatják be jelentkezésüket. A határidő elmulasztása esetén csak a pótfelvételi eljárás marad lehetőségként.
