Elhunyt a legendás sci-fi író, világszerte siratják a rajongók

77 évesen meghalt Dan Simmons, a kortárs tudományos-fantasztikus irodalom egyik kiemelkedő alakja. A sci-fi szerző halálhírét barátja és pályatársa, David Morrell is erősítette meg.

A sci-fi író Dan Simmons sztrók következtében vesztette életét Fotó: 123RF

Az egész műfaj gyászolja Dan Simmonst

Az amerikai sci-fi szerző 2026. február 21-én hunyt el coloradói otthonában, sztrók következtében, szerettei körében. Simmons 1948-ban született Illinois államban. Angol szakon diplomázott, majd közel húsz éven át tanárként dolgozott. Pedagógusként tehetséggondozó programot indított, munkáját pedig a Colorado Év Tanára elismerés döntőseként is méltatták.

Íróként összesen 31 regényt és novelláskötetet jegyzett, műveit 28 országban publikálták, és legalább húsz nyelvre lefordították. Nemzetközi ismertségét elsősorban a nagyszabású Hyperion-ciklusa alapozta meg, amely a modern sci-fi egyik meghatározó sorozatává vált.

Első regénye, az 1985-ben megjelent Song of Kali rangos elismerésben részesült: elnyerte a World Fantasy Awardot. A nemzetközi áttörést azonban a Hyperion Cantos hozta meg számára, amely a science-fiction irodalom klasszikus sorozatai közé emelkedett. A nyitókötet, a Hyperion 1990-ben Hugo-díjat kapott. Simmons pályája során következetesen átlépte a műfaji határokat, a történelmi regényt a horrort és krimit is alkotott - írja az Origo.