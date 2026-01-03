Drámai fotók és videók Venezuelából: lángokban áll Caracas

„Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, (…) Venezuelát megtámadták” – írta Petro az X közösségi oldalon azt követően, hogy szemtanúk helyi idő szerint kora hajnalban robbanásokról számoltak be a venezuelai fővárosból. A kolumbiai elnök egyúttal kérte, hogy az Amerikai Államok Szervezete és az ENSZ illetékes szervei tartsanak sürgősségi tanácskozást.

Venezuela támadás alatt: lángokban áll Caracas Fotó: AFP

Repülőgépek zúgását, hangos zajokat, robbanásokat lehetett hallani és egy felszálló füstoszlopot látni a venezuelai fővárosban, Caracasban szombat hajnalban. A város déli része, egy nagyobb katonai bázis közelében, áram nélkül maradt – írja a Magyar Nemzet.

Venezuela rendkívül súlyos katonai agressziónak minősítette az országot szombat hajnalban ért támadást. Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett.

Venezuela elutasítja és elítéli (…) az Egyesült Államok által a venezuelai terület és lakosság ellen elkövetett súlyos katonai agressziót Caracas polgári és katonai településein, valamint a Caracas környékén fekvő Miranda, Aragua és La Guaira államokban

– áll a kormányzat közleményében.

Fotó: AFP

Rendkívüli állapot: légicsapás alatt áll Venezuela

Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki, és felszólította az ország összes társadalmi és politikai erejét, hogy léptesse életbe a mozgósítási terveket – írták a dokumentumban.

Egy amerikai tisztviselő a Fox Newsnak megerősítette, hogy az Egyesült Államok hajt végre légicsapásokat Venezuela ellen.

A névtelenséget kérő tisztviselő további részleteket nem közölt. A Fehér Ház és a Pentagon egyelőre nem kommentálta a jelentéseket.

Fotó: AFP

A venezuelai kormány közölte, hogy Caracas mellett Miranda, Aragua és La Guaira part menti államokat is csapás érte – írja a The Wall Street Journal.