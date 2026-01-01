SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Pontban nulla óra nulla perckor született meg az újév első babája

újév
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 08:48
kórházszületésbaba
N.T.
Nulla óra nulla perckor született Magyarországon az újév első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban - tájékoztatta az intézmény csütörtökön az MTI-t.

Azt írták: a kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött világra a szülők első gyermekeként, és természetes úton született.

A 34 éves édesanya és a baba is egészséges - áll a közleményben.

