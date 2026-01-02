SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
Ha lemaradtál volna Böbi néni mesevilágáról, akkor ma még megnézheted

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 16:20
Már csak egy nap és ismét sötétbe borul a karácsonyi ház. Ha valaki még nem látta, akkor igyekezni kell, mert szombaton lekerülnek a díszek Böbi néni mesevilágáról

Elmúltak az ünnepek és szép lassan minden visszatér a régi kerékvágásba. Böbi néni mesevilágáról is lekerülnek szombaton a díszek, és egy évet kell várni rá, hogy ismét teljes pompájában díszelegjen.

Böbi néni
Dány ékessége Böbi néni mesevilága, ami minden évben decemberben öltözik ünnepi díszbe Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Dány ékessége Böbi néni mesevilága, ami minden évben decemberben öltözik ünnepi díszbe. A nyugdíjas pedagógus Hangodi Erzsébet a Németországban élő fia segítségével díszíti fel az otthonát.

Öt éve még csak egy kis Betlehemet állítottam fel a házam, elé a gyerekek örömére. Azóta évről-évre egyre nagyobb és színesebb a mesevilág. Rengeteg karácsonyi díszt és fényfűzért vásároltam, de mióta híre ment a mesevilágomnak egyre többet kapok ajándékba is 

– mondja elérzékenyülve Böbi néni, aki álmában sem gondolta, hogy ekkora sikere lesz a feldíszített otthonának.

Azért csinálom, mert szeretem látni az örömöt a gyermekek és a felnőttek arcán egyaránt. Már az ország legtávolabbi pontjáról is eljöttek hozzám megcsodálni a mesevilágom. Álmodni sem mertem volna róla, hogy ekkora sikere lesz. Az idei év meg még az eddigieket is felülmúlta 

– folytatja Böbi néni, aki hozzáteszi, hogy lassan elérkezik az idő, és visszakerülnek a díszek a helyükre.

Böbi néni
Szombaton ismét dobozba kerülnek a díszek / Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Szombaton bontják le a Böbi néni mesevilágát

Zoli fiammal szombaton vetjük bele magunkat a nagy munkába. Mindent bedobozolunk, és  garázsba viszünk, ahol jövő decemberig fognak pihenni, Megérte ismét megcsinálni, mert óriási öröm volt látni a gyerekek arcát 

– zárja a beszélgetést a nyugdíjas pedagógus, aki jövőre még szebbé szeretné varázsolni a mesevilágot.

@borsonline_aktualis

Egy dányi háznál megelevenedik a karácsony csodája Az egész országból érkeznek látogatók ide. #bors #Böbinéni #karácsony #dekoráció #mesevilág

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

