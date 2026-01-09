Kritikus a hóhelyzet Angliában: sorra zárnak be a repterek, rengeteg járatot töröltek

Minden indulást és érkezést leállítottak a Birminghami Repülőtéren az időjárási körülmények, pontosabban a Goretti vihar okozta hózáporok következtében. A vihar csütörtök este érkezett, és havazást hozott az Egyesült Királyság nagy részére, különösen a Közép-Angliai térségre és Wales egyes részeire.
A heves havazás miatt a futópályák működését jelenleg felfüggesztettük. Folyamatosan frissítjük weboldalunkat az aktuális változásokkal. Azok az utasok, akik a Birminghami Repülőtérről indulnának, forduljanak légitársaságukhoz a legfrissebb információkért járatukkal kapcsolatban
– írja közleményében a Birminghami Repülőtér.
A Párizsba, Bergamóba, Genfbe, Delhibe és más célállomásokra tartó járatokat törölték vagy késleltették. A lezárás miatt Edinburghból, Belfastból, Párizsból, Amszterdamból és más városokból induló járatokat is törölték.
A helyzet pedig csak egyre rosszabb, péntek reggelre ugyanis egy második brit repülőtér is kénytelen volt bezárni az erős havazás miatt.
Az East Midlands Repülőtér lezárta egyetlen futópályáját, hogy a csapatok eltakaríthassák róla a havat. A Goretti vihar éjszaka téli záporokat hozott az Egyesült Királyság számos részére, különösen Walesre és Közép-Angliára, és most reggelre utazási fennakadásokra lehet számítani.
Futópályánkat ideiglenesen lezártuk a heves havazás miatt, miközben csapataink keményen dolgoznak annak mielőbbi megtisztításán. Utasaink biztonsága a legfontosabb számunkra, és köszönjük türelmüket ebben az időszakban. A járatok újraindulnak, amint biztonságos lesz, de késésekre lehet számítani
– áll a Leicestershire területén található repülőtér közleményében.
Pénteken országszerte zárva tartanak az iskolák az Egyesült Királyságban, beleértve a Közép-Angliai térséget, Walest és Délnyugat-Angliát is. Ugyanakkor az Egyesült Királyság többi repülőterét – például az East Midlands vagy a bristoli repülőteret – jelenleg nem érinti a vihar – írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.