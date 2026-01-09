Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-10°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kritikus a hóhelyzet Angliában: sorra zárnak be a repterek, rengeteg járatot töröltek

repülőtér
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 06:58
AngliaEgyesült Királyághavazásidőjárásbezárás
Több brit repülőtér is kénytelen volt felfüggeszteni minden működését a hóesés miatt.
N.T.
A szerző cikkei

Minden indulást és érkezést leállítottak a Birminghami Repülőtéren az időjárási körülmények, pontosabban a Goretti vihar okozta hózáporok következtében. A vihar csütörtök este érkezett, és havazást hozott az Egyesült Királyság nagy részére, különösen a Közép-Angliai térségre és Wales egyes részeire.

Több brit repülőtér is kénytelen volt felfüggeszteni minden működését a hóesés miatt.
Több brit repülőtér is kénytelen volt felfüggeszteni minden működését a hóesés miatt.
Fotó: Frame Stock Footage /  Shutterstock 

A heves havazás miatt a futópályák működését jelenleg felfüggesztettük. Folyamatosan frissítjük weboldalunkat az aktuális változásokkal. Azok az utasok, akik a Birminghami Repülőtérről indulnának, forduljanak légitársaságukhoz a legfrissebb információkért járatukkal kapcsolatban

– írja közleményében a Birminghami Repülőtér.

A Párizsba, Bergamóba, Genfbe, Delhibe és más célállomásokra tartó járatokat törölték vagy késleltették. A lezárás miatt Edinburghból, Belfastból, Párizsból, Amszterdamból és más városokból induló járatokat is törölték.

Péntek reggelre újabb repülőteret zártak be 

A helyzet pedig csak egyre rosszabb, péntek reggelre ugyanis egy második brit repülőtér is kénytelen volt bezárni az erős havazás miatt.

Az East Midlands Repülőtér lezárta egyetlen futópályáját, hogy a csapatok eltakaríthassák róla a havat. A Goretti vihar éjszaka téli záporokat hozott az Egyesült Királyság számos részére, különösen Walesre és Közép-Angliára, és most reggelre utazási fennakadásokra lehet számítani.

Futópályánkat ideiglenesen lezártuk a heves havazás miatt, miközben csapataink keményen dolgoznak annak mielőbbi megtisztításán. Utasaink biztonsága a legfontosabb számunkra, és köszönjük türelmüket ebben az időszakban. A járatok újraindulnak, amint biztonságos lesz, de késésekre lehet számítani

– áll a Leicestershire területén található repülőtér közleményében.

Brutális a hóhelyzet Angliában

Pénteken országszerte zárva tartanak az iskolák az Egyesült Királyságban, beleértve a Közép-Angliai térséget, Walest és Délnyugat-Angliát is. Ugyanakkor az Egyesült Királyság többi repülőterét – például az East Midlands vagy a bristoli repülőteret – jelenleg nem érinti a vihar – írja a Mirror

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu