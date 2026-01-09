Kritikus a hóhelyzet Angliában: sorra zárnak be a repterek, rengeteg járatot töröltek

Minden indulást és érkezést leállítottak a Birminghami Repülőtéren az időjárási körülmények, pontosabban a Goretti vihar okozta hózáporok következtében. A vihar csütörtök este érkezett, és havazást hozott az Egyesült Királyság nagy részére, különösen a Közép-Angliai térségre és Wales egyes részeire.

Több brit repülőtér is kénytelen volt felfüggeszteni minden működését a hóesés miatt.

Fotó: Frame Stock Footage / Shutterstock

A heves havazás miatt a futópályák működését jelenleg felfüggesztettük. Folyamatosan frissítjük weboldalunkat az aktuális változásokkal. Azok az utasok, akik a Birminghami Repülőtérről indulnának, forduljanak légitársaságukhoz a legfrissebb információkért járatukkal kapcsolatban

– írja közleményében a Birminghami Repülőtér.

A Párizsba, Bergamóba, Genfbe, Delhibe és más célállomásokra tartó járatokat törölték vagy késleltették. A lezárás miatt Edinburghból, Belfastból, Párizsból, Amszterdamból és más városokból induló járatokat is törölték.

Péntek reggelre újabb repülőteret zártak be

A helyzet pedig csak egyre rosszabb, péntek reggelre ugyanis egy második brit repülőtér is kénytelen volt bezárni az erős havazás miatt.