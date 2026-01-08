Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
-6°C Székesfehérvár

Gyöngyvér névnapja

Halálra rémültek az utasok: leszállás előtt robbant fel a repülőgép kereke

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 07:15
Egy utas bevallotta, hogy hálás, amiért életben maradt, miután a repülőgép kereke leszállás előtt robbant fel. Bár a pilótáknak rizikós műveletet kellett végrehajtani, szerencsére senki sem sérült meg.

Megrázó felvételek örökítették meg, amint az utasokat evakuálják egy Boeing repülőgép fedélzetéről, miután annak kereke leszállás előtt egy hangos robbanás kíséretében kilyukadt.

Halálra rémültek az utasok a repülőgép fedélzetén.
Halálra rémültek az utasok a repülőgép fedélzetén. (Képünk illusztráció) Fotó:   Pixabay

Lyukas kerekekkel landolt a repülőgép

A hatóságok helyi idő szerint kedden este a Georgia állambeli Hartsfield-Jackson Atlanta Nemzetközi Repülőtér kifutópályájára siettek, miután sokkoló incidens történt egy Peruból érkező LATAM Airlines járattal. A helyszínen készült képeken jól látható, hogy a Boeing 767-300ER gépet tűzoltóautók vették körül az eset után, miközben vizsgálat indult annak kiderítésére, mi okozta a defektet.

A leszállás előtt hangos csattanás visszhangzott a repülőgépben, majd amikor a gép földet ért, heves rázkódás rázta meg az utasteret. A fedélzeten tartózkodók közül többen a helyi médiának azt mondták, hogy hálásak, amiért túlélték az esetet.

Normálisan szálltunk le. Aztán olyan hangja volt, vagy olyan érzés volt, mintha kipukkantak volna a kerekek. Hálás voltam, hogy életben vagyok, igen, hálás, hogy biztonságban itt lehetek. Egyáltalán nem érdekelnek a csomagok vagy bármi más, csak örülök, hogy mindenki biztonságban van.

- mondta az egyik utas, Liza Karseno.

A nő elárulta, hogy eleinte számára az is kérdéses volt, hogy egyáltalán meg tud-e állni a repülőgép, mivel nagyon gyorsan haladtak.

Több utas is készítette fotókat a gépről, és a beszámolók szerint a mosdó ajtaja is megsérült a földet éréskor. A felső csomagtárolók is kinyíltak a rázkódás miatt. A tűzoltók szerencsére mindenkit biztonságban kimenekítettek a repülőgépről, és sérülésekről nem érkezett jelentés - írta a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
