Halálra rémültek az utasok: leszállás előtt robbant fel a repülőgép kereke

Megrázó felvételek örökítették meg, amint az utasokat evakuálják egy Boeing repülőgép fedélzetéről, miután annak kereke leszállás előtt egy hangos robbanás kíséretében kilyukadt.

Halálra rémültek az utasok a repülőgép fedélzetén. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Lyukas kerekekkel landolt a repülőgép

A hatóságok helyi idő szerint kedden este a Georgia állambeli Hartsfield-Jackson Atlanta Nemzetközi Repülőtér kifutópályájára siettek, miután sokkoló incidens történt egy Peruból érkező LATAM Airlines járattal. A helyszínen készült képeken jól látható, hogy a Boeing 767-300ER gépet tűzoltóautók vették körül az eset után, miközben vizsgálat indult annak kiderítésére, mi okozta a defektet.

A leszállás előtt hangos csattanás visszhangzott a repülőgépben, majd amikor a gép földet ért, heves rázkódás rázta meg az utasteret. A fedélzeten tartózkodók közül többen a helyi médiának azt mondták, hogy hálásak, amiért túlélték az esetet.

Normálisan szálltunk le. Aztán olyan hangja volt, vagy olyan érzés volt, mintha kipukkantak volna a kerekek. Hálás voltam, hogy életben vagyok, igen, hálás, hogy biztonságban itt lehetek. Egyáltalán nem érdekelnek a csomagok vagy bármi más, csak örülök, hogy mindenki biztonságban van.

- mondta az egyik utas, Liza Karseno.

A nő elárulta, hogy eleinte számára az is kérdéses volt, hogy egyáltalán meg tud-e állni a repülőgép, mivel nagyon gyorsan haladtak.

Több utas is készítette fotókat a gépről, és a beszámolók szerint a mosdó ajtaja is megsérült a földet éréskor. A felső csomagtárolók is kinyíltak a rázkódás miatt. A tűzoltók szerencsére mindenkit biztonságban kimenekítettek a repülőgépről, és sérülésekről nem érkezett jelentés - írta a Mirror.