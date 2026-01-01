SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Mesés nyeremények újév napján: ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 21:45
Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait és nyereményeit!
 A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten csütörtökön megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki - írja az MTI.

Hatos lottó: mutatjuk, mely számok voltak a nyerők!

Nyerőszámok:

10 (tíz)

13 (tizenhárom)

25 (huszonöt)

30 (harminc)

31 (harmincegy)

35 (harmincöt)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 34 darab, nyereményük egyenként 299 210 forint;

4 találatos szelvény 1444 darab, nyereményük egyenként 7045 forint;

3 találatos szelvény 21 837 darab, nyereményük egyenként 2835 forint.

 

