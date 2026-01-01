Mesés nyeremények újév napján: ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai!

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten csütörtökön megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki - írja az MTI.
10 (tíz)
13 (tizenhárom)
25 (huszonöt)
30 (harminc)
31 (harmincegy)
35 (harmincöt)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 34 darab, nyereményük egyenként 299 210 forint;
4 találatos szelvény 1444 darab, nyereményük egyenként 7045 forint;
3 találatos szelvény 21 837 darab, nyereményük egyenként 2835 forint.
