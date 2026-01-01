SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kihúzták a Szuperlottó nyerőszámait: 7 milliárd forint volt a tét

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 06:12
Ahogy arról a Bors már beszámolt, különleges eseménnyel készült az újév köszöntésére a nemzeti lottótársaság, ugyanis 2026-os év első órájában, egészen pontosan 0:20-kor sorsolta ki a 2025-ös év utolsó Ötöslottó nyerőszámait. Ez azonban nem egy egyszerű Ötöslottó sorsolás volt, hanem egyben egy rendkívüli nyereménnyel kecsegtető nyereményjáték is. A Szilveszteri Szuperlottóval ugyanis 7 milliárd forintos nyereményt lehetett hazavinni, ami meghaladja minden idők legnagyobb Ötöslottó nyereményét is.

lottó szelvény
Lottó szelvény ötöslottó
Fotó: Szerencsejáték Zrt. 

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten megtartott ötös lottó számsorsoláson, a Szilveszteri Szuperlottón a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

17 (tizenhét)

28 (huszonnyolc)

36 (harminchat)

70 (hetven)

82 (nyolcvankettő)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 61 darab, nyereményük egyenként 2 347 060 forint;

3 találatos szelvény 5352 darab, nyereményük egyenként 29 300 forint;

2 találatos szelvény 167 386 darab, nyereményük egyenként 3545 forint.

A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 2,755 milliárd forint.

