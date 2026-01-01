Kihúzták a Szuperlottó nyerőszámait: 7 milliárd forint volt a tét

Ahogy arról a Bors már beszámolt, különleges eseménnyel készült az újév köszöntésére a nemzeti lottótársaság, ugyanis 2026-os év első órájában, egészen pontosan 0:20-kor sorsolta ki a 2025-ös év utolsó Ötöslottó nyerőszámait. Ez azonban nem egy egyszerű Ötöslottó sorsolás volt, hanem egyben egy rendkívüli nyereménnyel kecsegtető nyereményjáték is. A Szilveszteri Szuperlottóval ugyanis 7 milliárd forintos nyereményt lehetett hazavinni, ami meghaladja minden idők legnagyobb Ötöslottó nyereményét is.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten megtartott ötös lottó számsorsoláson, a Szilveszteri Szuperlottón a következő számokat húzták ki:
17 (tizenhét)
28 (huszonnyolc)
36 (harminchat)
70 (hetven)
82 (nyolcvankettő)
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 61 darab, nyereményük egyenként 2 347 060 forint;
3 találatos szelvény 5352 darab, nyereményük egyenként 29 300 forint;
2 találatos szelvény 167 386 darab, nyereményük egyenként 3545 forint.
A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 2,755 milliárd forint.
