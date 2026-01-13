Most jött a bejelentés: a legmagasabb szintű készültség van érvényben Ferihegyen

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér két futópályával üzemel, a járatok érkezése és indulása biztonságos, de a kedvezőtlen időjárás miatt a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérik az utasok türelmét és megértését - tájékoztatta az MTI-t kedden délelőtt a reptér.

A repülőtéren és környezetében kedd hajnal óta havazás, illetve ónos eső tapasztalható, ezért a légikikötőben a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben. A Budapest Airport csapatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket - tették hozzá.