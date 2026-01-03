Ma dőlt el, milyen lesz a szeptemberi időjárás

Január 3-a a népi időjóslás egyik különleges napja, amikor a régi öregek szerint nemcsak a tél alakulására, hanem akár szeptember időjárására is következtetni lehet. A régi paraszti világban ezen a napon árgus szemekkel figyelték az időjárást, mert úgy tartották, amit ma mutat az ég és a föld, az visszaköszön az ősz elején is. Így segítenek a népi hiedelmek január 3-án.

Siklós, mai időjárás. A népi hiedelmek január 3-án megmutatják, milyen idő lesz szeptemberben Fotó: Kacsúr Tamás

Népi hiedelmek január 3-án

A január 3-i hidegnek különös jelentőséget tulajdonítottak. A gazdák számára ez nem babona volt, hanem tapasztalaton alapuló útmutatás a következő hónapokra. Ha ezen a napon csípős, fagyos idő volt, abból arra következtettek, hogy szeptember hűvös lesz, az esték hamar lehűlnek, és az ősz korán megmutatja majd a hidegebb arcát. Nemcsak a hideget, hanem a napfényt is komolyan vették elődeink. A hiedelem szerint ha január 3-án fényesen süt a nap, tiszta az ég, akkor szeptemberben korán érkezhetnek az első viharok.

Vajon milyen lesz az idei ősz a kép alapján? Fotó: Kacsúr Tamás

Kiemelt figyelmet kapott a hó kérdése is

Ha január 3-án a vetést nem takarta hó, az a néphit szerint gyengébb aratást vetített előre. A hó védelmet jelentett a földnek, megóvta a magokat a fagytól, és biztosította a szükséges nedvességet. Hó nélkül a föld kiszáradhatott, a termés pedig kevesebb lett, amitől sok család megélhetése függött.

Normafa Fotó: Tumbász Hédi

Bár ma már meteorológiai előrejelzésekre hagyatkozunk, ezek a január 3-ához kötődő hiedelmek még mindig élnek a köztudatban. Sokan ma is úgy tartják, hogy ezen a napon valóban „eldől”, milyen arcát mutatja majd a szeptember. Igaz vagy sem, egy biztos, ezek a népi megfigyelések közelebb visznek minket elődeink gondolkodásához, és emlékeztetnek arra, mennyire szoros kapcsolatban éltek a természettel, hiszen minden egyes hideg reggelnek, napsugárnak és hópihének jelentése volt.

2026. január 3-án alacsony a hőmérséklet, de nincsenek nagy fagyok, sok helyen megmaradt a hó és szórványos havazás volt országszerte, de csak minimálisan szalad a hőmérő higanyszála a mínuszok felé. Döntse el mindenki maga, hogy milyen időt jósol szeptemberre!