Ma dőlt el, milyen lesz a szeptemberi időjárás

Január 3-a a népi időjóslás egyik különleges napja, amikor a régi öregek szerint nemcsak a tél alakulására, hanem akár szeptember időjárására is következtetni lehet. A régi paraszti világban ezen a napon árgus szemekkel figyelték az időjárást, mert úgy tartották, amit ma mutat az ég és a föld, az visszaköszön az ősz elején is. Így segítenek a népi hiedelmek január 3-án.
A január 3-i hidegnek különös jelentőséget tulajdonítottak. A gazdák számára ez nem babona volt, hanem tapasztalaton alapuló útmutatás a következő hónapokra. Ha ezen a napon csípős, fagyos idő volt, abból arra következtettek, hogy szeptember hűvös lesz, az esték hamar lehűlnek, és az ősz korán megmutatja majd a hidegebb arcát. Nemcsak a hideget, hanem a napfényt is komolyan vették elődeink. A hiedelem szerint ha január 3-án fényesen süt a nap, tiszta az ég, akkor szeptemberben korán érkezhetnek az első viharok.
Ha január 3-án a vetést nem takarta hó, az a néphit szerint gyengébb aratást vetített előre. A hó védelmet jelentett a földnek, megóvta a magokat a fagytól, és biztosította a szükséges nedvességet. Hó nélkül a föld kiszáradhatott, a termés pedig kevesebb lett, amitől sok család megélhetése függött.
Bár ma már meteorológiai előrejelzésekre hagyatkozunk, ezek a január 3-ához kötődő hiedelmek még mindig élnek a köztudatban. Sokan ma is úgy tartják, hogy ezen a napon valóban „eldől”, milyen arcát mutatja majd a szeptember. Igaz vagy sem, egy biztos, ezek a népi megfigyelések közelebb visznek minket elődeink gondolkodásához, és emlékeztetnek arra, mennyire szoros kapcsolatban éltek a természettel, hiszen minden egyes hideg reggelnek, napsugárnak és hópihének jelentése volt.
2026. január 3-án alacsony a hőmérséklet, de nincsenek nagy fagyok, sok helyen megmaradt a hó és szórványos havazás volt országszerte, de csak minimálisan szalad a hőmérő higanyszála a mínuszok felé. Döntse el mindenki maga, hogy milyen időt jósol szeptemberre!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.