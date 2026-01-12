Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Extrém hideg időjárással indul a hét, délután is maximum -5 fok lesz

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 06:30
hidegelőrejelzés
A felhős, hideg időjárásnak köszönhetően akár újra várható hószállingózás is.
B. V.
Rendkívül hideg időjárással érkezik az új hét. Napközben eleinte derűs lesz az ég, majd idővel megnövekszik a felhőzet, ami miatt estefelé ismételt hószállingózás várható. A szélmozgás mérséklődik. A reggeli átlaghőmérséklet -11, a délutáni -5 fok körül alakul majd.

Extrém hideg időjárással kezd a hét.
Fotó: Köpönyeg

 

Extrém hideg időjárásunk riasztást hoz magával

 

Az elmúlt napok mínuszai ismét a tetőfokára hágnak majd vasárnapról hétfőre virradóra, ami miatt a HungaroMet nyolc vármegyére elsőfokú, két várgyemégye (Somogyra és Zalára) másodfokú veszélyjelzést adott ki a következő szöveggel:

A hőmérséklet -20 °C alá csökkenhet.

Fotó: HungaroMet

 

 

