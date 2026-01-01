Amikor már senki nem számított rá, fehérbe borult a főváros: fotókon a hólepte Budapest

Ahogy arról a Bors is beszámolt, még szilveszter estéje előtt kiderült, hogy az országban egyre nagyobb területen várható havazás, így nem volt kétség, hogy fehéren búcsúztatjuk az óév az ország legnagyobb részén.

Havat lapátol egy férfi a behavazott Városligetben 2026. január 1-jén Fotó: Bodnár Boglárka

Mint azt a tegnapi előrejelzésben is írták, szerdán az éjszakai órákban északnyugatról délkelet felé haladva egyre több helyen volt várható kisebb havazás, a hóréteg vastagsága általában 2 centiméter alatt marad, de a Dunántúli-középhegység magasabb pontjain és a Dunakanyarban akár 2-5 centi is lehet a hóréteg vastagsága. A délnyugati tájakon azonban csapadékmentes idő ígérkezett.

A hó pedig meg is érkezett az országba, Budapesten egyesek például örülnek neki, már havas parkokban játszanak, míg mások kevésbé, akiknek a jeget kell eltakarítaniuk.

Labdával játszó kutya a behavazott Városligetben 2026. január 1-jén Fotó: Bodnár Boglárka