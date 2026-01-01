SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Fruzsina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Amikor már senki nem számított rá, fehérbe borult a főváros: fotókon a hólepte Budapest

havazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 13:34
Budapestidőjárásfotó
Így érkezett meg a havazás a fővárosba.
N.T.
A szerző cikkei

 Ahogy arról a Bors is beszámolt, még szilveszter estéje előtt kiderült, hogy az országban egyre nagyobb területen várható havazás, így nem volt kétség, hogy fehéren búcsúztatjuk az óév az ország legnagyobb részén. 

Havat lapátol egy férfi a behavazott Városligetben 2026. január 1-jén
Havat lapátol egy férfi a behavazott Városligetben 2026. január 1-jén Fotó: Bodnár Boglárka

Mint azt a tegnapi előrejelzésben is írták, szerdán az éjszakai órákban északnyugatról délkelet felé haladva egyre több helyen volt várható kisebb havazás, a hóréteg vastagsága általában 2 centiméter alatt marad, de a Dunántúli-középhegység magasabb pontjain és a Dunakanyarban akár 2-5 centi is lehet a hóréteg vastagsága. A délnyugati tájakon azonban csapadékmentes idő ígérkezett.  

A hó pedig meg is érkezett az országba, Budapesten egyesek például örülnek neki, már havas parkokban játszanak, míg mások kevésbé, akiknek a jeget kell eltakarítaniuk. 

Labdával játszó kutya a behavazott Városligetben 2026. január 1-jén Fotó: Bodnár Boglárka
Futók a behavazott Városligetben 2026. január 1-jén
Futók a behavazott Városligetben 2026. január 1-jén Fotó: Bodnár Boglárka

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu