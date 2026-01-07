Rétvári Bence: fokozott rendőri jelenlétet biztosítanak a havazás idején

A rendkívüli téli időjárás miatt a magyar rendőrség országszerte megerősített szolgálattal dolgozik a lakosság biztonsága érdekében - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerda délután a Facebook-oldalán a havazás kapcsán.

Így garantálják a lakosság biztonságát a havazás ideje alatt / Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

A biztonság a legfontosabb a havazás idején

Rétvári Bence azt írta: a rendőrök folyamatosan felügyelik a közlekedést, segítik a balesetmegelőzést, irányítják a forgalmat, valamint szükség esetén intézkednek az elakadt járművek és bajba jutott közlekedők érdekében.

Kiemelt figyelmet fordítanak az egyedül élő, idős vagy veszélyeztetett személyek ellenőrzésére, és segítséget nyújtanak azoknak, akik a hideg miatt nehéz helyzetbe kerülnek

- tette hozzá.

Emellett a rendőrök részt vesznek a kihűléses esetek megelőzésében, ellenőrzik a lakókörnyezetet és szükség esetén kapcsolatba lépnek a szociális ellátórendszerrel is. A folyamatos tájékoztatás érdekében a rendőrség együttműködik a társszervekkel, és arra kéri a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek - hangsúlyozta az államtitkár.

Rétvári Bence úgy fogalmazott: a biztonság most is közös ügyünk - írja az MTI.