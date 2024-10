Milton hurrikán: így várják a szörnyeteget a magyarok Floridában

Fogy az idő: életveszélyes erejű hurrikán közelít az amerikai nagyváros, Tampa felé. Az előrejelzések szerint a Milton hurrikán olyan őrületes erővel fogja letarolni Florida partjait, ami ellen szinte lehetetlen védekezni. Aki él és mozog az az értékeit menti és menekül a súlyos katasztrófa előtt álló nagyvárosból.

A Milton hurrikán miatt menekülnek az emberek az evakuációs övezetekből / Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Kegyetlen pusztítást vihet véghez a Milton hurrikán

Várhatóan szerda éjjel éri el Floridát a Milton hurrikán, amely bár a legmagasabb 5-ös erősségűről 4-es erősségűre szelídült, még így is olyan felfoghatatlan erejű, amit elképzelni sem lehet. Ez ellen a kegyetlen pusztítógép ellen képtelenség védekezni, így az evakuációs övezetben élők kénytelenek otthonaikat hátrahagyva elmenekülni mielőtt lecsap az évszázad egyik legsúlyosabb természeti csapása.

Alig két héttel az után, hogy a Helene hurrikán végigsöpört az USA délkeleti térségen, 225 ember halálát és további százak eltűnését okozva, a térségnek újabb ellenséggel kell szembenéznie. A fenyegető ellenség neve Milton, és várhatóan szerda éjjel 4-es vagy 5-ös veszélyességi kategóriába sorolt erővel tarolja le Tampa városát, ahol jelenleg is komoly kitelepítési munka folyik.

Hatalmas erővel csap le Tampa városára a Milton hurrikán / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Dramatizálás nélkül mondhatom: ha úgy döntesz, hogy ott maradsz az evakuált területeken, akkor meg fogsz halni

– hívta fel a figyelmet Tampa város polgármestere, Jane Castor.

A kint élő magyarok és készülnek rá

Floridában számtalan magyar is él, akik közösségi csatornáikon keresztül számolnak be arról, ők hogyan élik meg a katasztrófát.

Megint jön egy hurrikán Florida felé. És ez most egyelőre úgy néz ki, hogy teljesen telibe kap minket. Két és fél héten belül ez a második hurrikánunk

– meséli Dóra, egy Tampa Bayen élő Tiktokker saját csatornáján, aki színésznőként dolgozik. Dóra azt is elárulja, az elmúlt napokat azzal töltötték, hogy felkészüljenek a hurrikánra, amihez egy kész listát is kapnak a lakosok. Ezen a listán minden hasznos információ ott van arról, hogy mit kell tenni, illetve mit kell beszerezni ahhoz, hogy az otthonodban átvészelj egy ilyen veszélyes vihart.

Különböző boltokba mentünk, intézkedtünk. Rendezgetjük a házat, hogy ne mindent az utolsó pillanatban kelljen elintézni

(szerk: feltöltik a benzinkannákat, konzerveket, tartós élelmiszereket, ivóvizet, világítóeszközöket, elemeket vásárolnak, feltöltik az elektromos berendezéseket, bedeszkázzák az ablakokat) – folytatja Dóra, akitől azt is megtudjuk, ők nem evakuálási zónában élnek, így családjával együtt saját otthonában fogja kivárni míg elül a vihar. Természetesen a hurrikánok által leginkább sújtott övezetekben mindenkinek van biztosítása, ráadásul az önkormányzatok is segítik azokat, akiknek a vihar megsemmisíti az ingatlanját. Dóra csatornáján azt is elárulja, hogy a Helene hurrikánt megúszták, ám több ismerősük nem volt ilyen szerencsés. Dóra bízik benne, hogy a Milton hurrikán is megszelídül mire földet ér, és súlyos károk okozása nélkül elhagyja a térséget.